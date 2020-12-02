Администрация грузинской стороны проекта БТК об инфраструктурных работах

Строительство 2 декабря 2020 08:00 (UTC+04:00)
Администрация грузинской стороны проекта БТК об инфраструктурных работах

БАКУ/Trend/ - Инфраструктурные работы на грузинском участке новой железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) продолжаются в активном режиме, сказали Trend в администрации грузинской стороны проекта БТК.

Было отмечено, что наивысшая точка линии находится на участке Тапаравани-Покани, расположенном на высоте 2 183 метров над уровнем моря. Этот фактор важно учитывать при реализации проекта.

"Ведутся инфраструктурные, пусконаладочные работы, производится строительство снегозащитных щитов-заборов.Также производится тестирование установленных систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и связи," сообщили в администрации.

По данным источника, на всем грузинском участке проводятся мероприятия по приведению в соответствие с нормами безопасности и стандартами.

"Мы работаем с максимальной нагрузкой", - заявила грузинская сторона проекта.

Отметим, что на грузинском участке железнодорожной магистрали создан механизированный пункт разгрузки крупнотоннажных контейнеров, который оснащен краном грузоподъемностью 46 тонн. Здесь же оборудованы и противоснежные галереи.

Напомним, что открывшаяся в октябре 2017 года железная дорога БТК была построена на основании азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе эксплуатации железной дороги объем грузоперевозок предусмотрен на уровне 6,5 миллионов тонн грузов, а количество перевозок пассажиров - до одного миллиона человек.

БТК позволяет значительно сократить сроки поставок товаров из Китая в Европу по территории Азербайджана, что делает этот маршрут особенно привлекательным.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Наталья Кочнева)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Каир и Эр-Рияд подтвердили неприятие вмешательства в дела арабских государств
Каир и Эр-Рияд подтвердили неприятие вмешательства в дела арабских государств
Нефть дешевеет на неопределенности с дальнейшей политикой ОПЕК+
Нефть дешевеет на неопределенности с дальнейшей политикой ОПЕК+
Переговоры между Ливаном и Израилем по демаркации границы перенесены из-за разногласий
Переговоры между Ливаном и Израилем по демаркации границы перенесены из-за разногласий
Loading Bars
Лента новостей
Администрация грузинской стороны проекта БТК об инфраструктурных работах Строительство 08:00
Иностранцам для въезда в Японию перед ОИ потребуется специальное приложение Другие страны 07:39
Власти Хайнаня в 2020 году улучшили более 800 деревень до образцового уровня Туризм 07:29
В Бишкеке открылись кинотеатры и фудкорты Кыргызстан 07:15
Власти Сингапура впервые в мире разрешили продажу искусственного мяса Другие страны 07:05
Вся военно-морская техника производится внутри страны - контр-адмирал Ханзади Иран 06:54
Правительство Грузии возьмёт внешний долг на 1,6 млрд долларов Финансы 06:43
Власти США заявили, что не смогут выдать 40 млн доз вакцины от коронавируса в декабре США 06:34
Узбекистан и США обсудили активизацию приоритетных направлений двустороннего сотрудничества Узбекистан 06:28
Мы должны сейчас же пригласить Грузию вступить в НАТО - американский генерал-лейтенант Грузия 06:13
Мадуро заявил о готовности уйти в отставку при победе оппозиции на парламентских выборах Другие страны 05:57
Конгресс США проголосует 2 декабря за документ, ограничивающий размещение китайских акций Бизнес 05:36
В Грузии с 1 января 2021 года учителям увеличат зарплату Финансы 05:18
Безопасная и надежная эксплуатация трубопроводов - главный приоритет BP в Грузии Энергетика 05:00
Британский парламент поддержал отмену карантина и возвращение к локальным мерам в Англии Европа 04:45
Каир и Эр-Рияд подтвердили неприятие вмешательства в дела арабских государств Арабские страны 04:29
Париж и Берлин выступили за активизацию трансатлантических связей в НАТО Европа 04:13
Партнер Нетаньяху по коалиции выдвинул премьеру ультиматум по срокам утверждения бюджета Израиль 03:56
В Латвии продлили режим ЧП до 11 января Европа 03:34
Cаммит G20 пройдет в Риме 30-31 октября 2021 года Европа 03:18
Замгенсека ООН заявила, что международный режим контроля над вооружениями висит на волоске В мире 03:01
Конгрессмены США представили проект поддержки экономики на $908 млрд Финансы 02:39
В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом Россия 02:16
НАТО примет решение о своем присутствии в Афганистане в феврале 2021 года Другие страны 01:54
Более 453 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в мире за сутки В мире 01:29
Кандидат в министры финансов США заявила о необходимости срочных мер в свете пандемии США 01:08
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 409 тысяч Турция 00:49
15 процентов детей школьного возраста в Грузии не имеют доступа к интернету дома - ЮНИСЕФ ИКТ 00:35
"Реал" дважды проиграл донецкому "Шахтер"у в Лиге чемпионов Спорт 00:22
Обнародована дата начала эксплуатации логистического центра в турецком Карсе Турция 00:01
Байден уверен в том, что его экономическая команда справится с кризисом США 1 декабря 23:52
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с министром иностранных дел Катара Политика 1 декабря 23:34
Эйфелеву башню откроют для посещения с 16 декабря Туризм 1 декабря 23:34
Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с турецким коллегой Политика 1 декабря 23:03
Лачин как основной поддерживающий фактор в развитии Карабаха Экономика 1 декабря 23:03
Продолжаются совместные действия МККК и миротворцев РФ по поводу пропавших без вести военнослужащих - Государственная Комиссия Политика 1 декабря 22:51
Освобождение Лачина обеспечило полный контроль над государственной границей Азербайджана - депутат Политика 1 декабря 22:44
Будет оценен ущерб, нанесенный биоразнообразию Лачинского района Общество 1 декабря 22:38
За сутки в Кыргызстане зарегистрировано 371 новых случая коронавируса Кыргызстан 1 декабря 22:25
Анар Керимов дал интервью "France 24" Нагорно-карабахский конфликт 1 декабря 22:18
Верховный представитель ЕС назвал убийство иранского ученого-ядерщика уголовным преступлением Иран 1 декабря 22:09
"Associated Press" опубликовала статью о политических успехах Азербайджана в карабахском конфликте Нагорно-карабахский конфликт 1 декабря 21:58
Намеренного затягивания обмена военнопленными и телами погибших в Карабахе нет - Лавров Нагорно-карабахский конфликт 1 декабря 21:43
"Associated Press" об аспектах вывода вооруженных сил Армении из районов Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 1 декабря 21:35
Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева Политика 1 декабря 21:33
Утверждено Положение о медали Азербайджана "За заслуги в тылу в Отечественной войне" Политика 1 декабря 21:17
Euronews показал сюжет об освобожденном от армянской оккупации Агдамском районе Азербайджана (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 1 декабря 21:09
Кто будет награждаться медалью Азербайджана "Участник Отечественной войны" Политика 1 декабря 21:03
Утверждено Положение о медали Азербайджана "За освобождение Суговушана" Политика 1 декабря 20:40
Утверждено Положение о медали Азербайджана "За отличие в бою" Политика 1 декабря 20:31
Китайский аппарат совершил успешную посадку на Луну для забора грунта Другие страны 1 декабря 20:29
Утверждено Положение о медали Азербайджана "Отважный боец" Политика 1 декабря 20:17
Определен статут ордена "Карабах" Азербайджана Политика 1 декабря 20:07
Всемирно известный британский певец c нетерпением ждет визита в Лачин Культура 1 декабря 19:56
Как магазин от автомата спас азербайджанского офицера (ФОТО) Общество 1 декабря 19:52
Омбудсмен Азербайджана обратилась в международные организации в связи с использованием Арменией террористов и наемников Нагорно-карабахский конфликт 1 декабря 19:43
Минтруда и социальной защиты населения Азербайджана о пособиях для семей шехидов Общество 1 декабря 19:38
В Азербайджане необходимо пойти на послабления в связи с суммативным оцениванием учеников - эксперт Общество 1 декабря 19:33
На семинаре ПА НАТО была предотвращена провокация армянской стороны Политика 1 декабря 19:28
Истинные хозяева вернулись! - воспоминания детства Севиндж Алиевой о селе Агоглан Лачинского района Интервью 1 декабря 19:20
Возвращение Азербайджаном Лачинского района имеет важное политическое и экономическое значение - грузинский эксперт Грузия 1 декабря 19:18
Актеры с инвалидностью поздравили Азербайджан с победой во второй Карабахской войне (ВИДЕО) Социум 1 декабря 19:11
Access Bank прогнозирует возврат к высоким показателям в агрокредитовании Азербайджана Финансы 1 декабря 19:03
Определен статут ордена "Зефер" Азербайджана Политика 1 декабря 18:45
Азербайджанские морские пехотинцы вернулись в пункт постоянной дислокации (ФОТО) Политика 1 декабря 18:37
Ковровая карта Карабаха - полностью в цвете! Социум 1 декабря 18:33
Процесс доставки средств МТО для российского миротворческого контингента в Азербайджане продолжается (ФОТО/ВИДЕО) Политика 1 декабря 18:21
В Азербайджане учреждены ордена и медали по случаю победы в Отечественной войне - Указ Президента Азербайджана Политика 1 декабря 18:12
Вугар Сулейманов занял должность исполнительного директора корпорации «Аккорд» Общество 1 декабря 18:10
Внешнеторговые операции Азербайджана и Польши выросли почти на 15% Бизнес 1 декабря 18:01
«КазМунайГаз» продолжит работу по улучшению деятельности в области устойчивого развития Энергетика 1 декабря 17:57
Airbnb в ходе IPO может быть оценена в $35 миллиардов США 1 декабря 17:55
В Азербайджане учреждено звание "Герой Отечественной войны" Политика 1 декабря 17:54
Продолжаются контакты с МККК и командованием миротворческих сил России для определения судьбы военнослужащих, которые считаются без вести пропавшими Политика 1 декабря 17:52
Наша мечта воплотилась в жизнь - жительница Лачина Общество 1 декабря 17:44
Количество российского и турецкого персонала в центре по контролю за ситуацией в Карабахе будет равнозначным Нагорно-карабахский конфликт 1 декабря 17:41
Введение карантина повлияло на реализацию части инвестпроектов нефтяной нацкомпании Казахстана Энергетика 1 декабря 17:39
Азербайджан увеличил импорт алюминия Бизнес 1 декабря 17:34
В Азербайджане приступили к реализации проекта по устранению дорожных заторов Транспорт 1 декабря 17:29
Армяне оставили нам разрушенный и разграбленный Лачин – профессор АТУ Общество 1 декабря 17:19
Грузоперевозки в Азербайджане по транспортному коридору "Север-Юг" осуществляются регулярно Транспорт 1 декабря 17:12
USAID оказал содействие Узбекистану в присоединении к Международной конвенции по карантину и защите растений Узбекистан 1 декабря 17:03
Посол назвал приоритеты председательства Таджикистана в Шанхайской организации сотрудничества Таджикистан 1 декабря 17:02
Минфин Азербайджана разместил на аукционе государственные среднесрочные облигации Финансы 1 декабря 16:53
Глава IT GRUP Azerbaijan о возобновлении деятельности в 2021 году ИКТ 1 декабря 16:51
Двигаться вперёд на основе всеобщего права и ответственности Туркменистан 1 декабря 16:41
Школьник из Гянджи завоевал бронзовую медаль на Международной олимпиаде по информатике! ИКТ 1 декабря 16:39
В нынешних условиях пандемии не исключено сокращение спроса на табачную продукцию Бизнес 1 декабря 16:30
Состоялась встреча Рамина Гулузаде с послом Великобритании ИКТ 1 декабря 16:19
Продажи новых автомобилей в Грузии сократились на 30-40% Грузия 1 декабря 16:18
Проекты, связывающие Туркменистан с Южным Кавказом, могут представлять большой интерес для Бельгии - посол Бизнес 1 декабря 16:16
Названо число учреждений здравоохранения в освобожденном Лачине Общество 1 декабря 16:12
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана разместил очередной транш облигаций Финансы 1 декабря 16:12
Уменьшилось число фишинговых атак в азербайджанском сегменте AzNET ИКТ 1 декабря 16:07
Муниципальный совет Корбетта города Милан принял документ в поддержку Азербайджана Политика 1 декабря 16:03
Больные COVID-19 в Азербайджане должны проявить личную ответственность и оставаться дома - эксперт Общество 1 декабря 15:52
В ЕС могут завершить оценку вакцины BioNTech-Pfizer к 29 декабря Европа 1 декабря 15:49
Объем ипотечных кредитов в абсолютном значении с начала 2020 года в Азербайджане вырос Финансы 1 декабря 15:45
Освобождение Лачина стало лучшим подарком на мой юбилей – ученый с мировым именем Князь Мамедов (ФОТО) Интервью 1 декабря 15:33
В Азербайджане начаты мониторинги в связи с "птичьим гриппом" (ФОТО) Общество 1 декабря 15:29
Все новости