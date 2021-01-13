Tekfen Holding построит административное здание Центробанка Азербайджана (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Tekfen Holding посредством дочернего предприятия Tekfen Construction объявило о подписании контракта на строительство административного здания Центрального банка Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сумма проекта определена в 218 миллионов евро.

В заявлении, сделанном Tekfen Holding указано, что управление проектом здания включает в себя проектирование, поставку оборудования и материалов.

Отметим, что Tekfen Holding является турецким конгломератом, базирующимся в Стамбуле. Дочерние компании холдинга занимаются строительными работами во многих областях, включая производство электроэнергии, аэропорты, нефтяной сектор и автодороги. Tekfen Holding в основном работает в Турции, СНГ, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Европе.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @jafarov_zeyni