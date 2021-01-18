В Туркменистане введено в строй новое здание регионального отдела пожарной безопасности

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане введено в строй административное здание отдела пожарной безопасности Лебапского регионального управления полиции, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Отмечается, что в новом здании созданы все рабочие условия, кабинеты оборудованы компьютерами, телефонной связью, сплит-системами, имеется гараж для служебных и дежурных машин.

Сообщается, что на правом берегу Амударьи на договорной территории «Багтыярлык» создан отдельный пожарный отряд, в обязанности которого входит обслуживание двух газоперерабатывающих заводов.

Отметим, что на территории Туркменистана пожароопасный сезон приходится на май-сентябрь. В этой связи ежегодно предпринимается осмотр соответствующими службами предгорья Копетдага. В ходе рейда оценивается состояние лесосадов, а также наличие комплекта противопожарных средств.

"Комплекс превентивных мер включает создание пропашных полос, очистку обширных территорий от травяной растительности",- отмечалось ранее в местных СМИ.

(Автор: Джейла Алиева)

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