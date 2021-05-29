В Азербайджане для оценки строительных проектов, финансируемых за счет госсредств, применят новый метод

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане для оценки строительных проектов, финансируемых за счет государственных средств, будет применяться считающийся более точным ресурсный метод.

Как сообщает Trend, соответствующее решение принял Кабинет министров.

Решение подготовлено в целях определения, утверждения и применения следующих лимитированных норм расходов в связи с тем, что с первого октября 2021 года на территории Азербайджана будет применяться ресурсный метод оценки строительных проектов, финансируемых за счет госсредств:

- нормативы накладных расходов в строительстве;

- нормативы сметного дохода в строительстве;

- сметные нормативы расходов на содержание дирекции (технического надзора) строящихся предприятий и других объектов;

- нормативы для определения уровня резервных средств по непредвиденным работам и расходам;

- нормативы для определения размера средств авторского надзора;

- нормативы для определения расходов, связанных с воздействием ветра;

- сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений;

- сметные нормы дополнительных расходов, связанных с выполнением строительно-монтажных работ в зимнее время.

Отметим, что данное решение вступает в силу с первого октября 2021 года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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