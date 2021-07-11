Объем поставок в Азербайджан продукции строительного комплекса Беларуси превысил $3,5 млн

Строительство 11 июля 2021 20:50 (UTC+04:00)
Объем поставок в Азербайджан продукции строительного комплекса Беларуси превысил $3,5 млн

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2021 года организации строительного комплекса Беларуси поставили в Азербайджан продукции на более чем 3,5 миллиона долларов, что составляет 222,5 процента к аналогичному периоду 2020 года.

Как сообщает Trend со ссылкой на белорусские СМИ, об этом сказал министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович.

Кроме того, по его словам, в Азербайджане одним из самых популярных белорусских товаров является хрусталь.

"Спрос у местного населения имеется как на наборы для повседневного применения, так и на эксклюзивные изделия. Кстати, белорусский стеклозавод "Неман" специально для жителей Азербайджана выпускает их национальные стаканы - армуды. Традиционно популярностью пользуются отечественные цемент, щебень и другие нерудные материалы, керамическая плитка, стекло и хрусталь, различные строительные конструкции", - сказал Пархамович.

Министр отметил, что пандемия внесла коррективы в работу предприятий всех отраслей, причем как крупных флагманов, так и небольших производителей: "Кто-то не смог выстоять после такой проверки на прочность, а кому-то все же удалось удержаться на плаву. Беларусь в свое время приняла правильное решение не останавливать производства из-за COVID-19. Однако в связи с тем, что многие страны все же закрыли свои границы и их политика была направлена на поддержку именно своих производителей, объемы экспорта белорусских строительных материалов и услуг сократились".

По словам Пархамовича, в 2019-2020 годах министерство совместно с белорусским диппредставительством в России провело переговоры с руководством 20 российских регионов: "Это позволило создать существенный задел, который помогает в это нелегкое время. При этом надо учитывать, что отраслевая промышленность, помимо наращивания экспорта, ориентирована на платежеспособный спрос на отечественном рынке, сохранение занятости и недопущение работы на склад. Способствовать развитию этих направлений, в том числе и экспорта, должно повышение качества и конкурентоспособности отечественной продукции на рынках сбыта, прежде всего, за счет увеличения удельного веса отгруженной инновационной продукции в общем объеме и оптимизации уровня затрат. Кстати, за первый квартал 2021 года доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме выросла до 27,8 процента против 8,7 процента в январе-марте 2020 года".

Министр отметил, что также в практическую плоскость перешли договоренности, которые были достигнуты с публично-правовой компанией "Российский экологический оператор" во время визита ее представителей в Беларусь в апреле этого года. В частности, был определен план совместных действий по развитию отраслей обеих стран по переработке твердых коммунальных отходов. Этот план предполагает участие ведущих строительных организаций Беларуси в российских проектах по созданию соответствующих производств в различных регионах РФ. Ведутся переговоры с управляющей организацией Инжинирингового дивизиона "Росатома" - АО ИК "АСЭ". Обсуждается возможность участия белорусских строительных организаций, которые были задействованы в строительстве Белорусской АЭС, в проектах по возведению АЭС "Пакш-2" в Венгрии и АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Также не так давно были проведены переговоры с представителями Азербайджана и Казахстана, в ходе которых стороны определили направления потенциального взаимовыгодного сотрудничества в сфере строительства.

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