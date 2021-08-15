Названа доля частных предприятий в строительных работах в Баку

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2021 года на негосударственные предприятия пришлось 87,8 процента от общего объема выполненных в Баку строительных работ.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на управление статистики столицы.

При этом 67,1 процента работ пришлось на строительство, реконструкцию и расширение, 6,2 процента – на капремонт, 5,6 процента – на текущий ремонт.

Прочие строительные работы составили 21,1 процента.

Ранее сообщалось, что в 2020 году негосударственные предприятия выполнили 88,5 процента от общего объема строительных работ в Баку. На строительство, реконструкцию и расширение пришлось 65,2 процента, на капремонт – 6,2 процента, на текущий ремонт – 5,9 процента всех работ. Прочие строительные работы составили 22,7 процента.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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