Правительство Грузии начало строительство самого длинного тоннеля в стране

БАКУ /Trend/ - В Грузии в рамках уникального для региона проекта начато строительство 23-километрового участка дороги Квешети – Коби и 9-километрового тоннеля, сообщает Trend со ссылкой на Министерство инфраструктуры Грузии.

Проект является важной частью модернизации скоростной автомагистрали Север – Юг.

В рамках проекта запланировано строительство двухполосной асфальтобетонной дороги, пяти мостов, пяти тоннелей и ремонт одного моста. Среди них и строительство самого большого в Грузии тоннеля, длина которого составляет 9 км, а диаметр – 15 метров.

На данный момент длина существующей дороги составляет 34 километра. Тоннель сократит расстояние на 11 км, а время в пути – на час.

При этом транзитные перевозки не будут осуществляться через курорт Гудаури. С одной стороны, это разгрузит дорожное движение в районе курорта, с другой – транзит станет более безопасным.

Строительство осуществляется Департаментом автомобильных дорог Грузии при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития. Завершение проекта планируется к 2024 году.

Также будет построена ведущая к Гудаури пятикилометровая дорога и туристический центр, что сделает передвижение по этим участкам более комфортным и безопасным и увеличит туристический потенциал региона.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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