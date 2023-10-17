Увеличился объем пожертвований в Фонд возрождения Карабаха

БАКУ /Trend/ - Объем пожертвований в Фонд возрождения Карабаха вырос.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала начальник отдела фандрейзинга и коммуникаций Фонда возрождения Карабаха Парвин Багирова на пресс-конференции, посвященной "Неделе каспийского строительства".

Согласно меморандуму о взаимопонимании между Фондом возрождения Карабаха и организаторами "Недели каспийского строительства" часть вырученных доходов с выставки идут в Фонд возрождения Карабаха.

"В 2021 году объем пожертвований составил более 12 тысяч манат, а в 2022 году более 20 тысяч манат", - отметила она.

Напомним, что Неделя каспийского строительства организована компаниями "Caspian Event Organizers" и "Iteca Caspian" и объединяет 3-ю Азербайджанскую международную выставку "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" (Rebuild Karabakh), 28-ю Азербайджанскую международную выставку "Строительство" (BakuBuild) и 15-ю юбилейную международную выставку "Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника и бассейны" (Aquatherm Baku).