БАКУ /Trend/ - Количество стран-участниц и компаний участвующих на Каспийской строительной неделе растет.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал руководитель проекта "Каспийская строительная неделя" Рашад Гадимов на пресс-конференции, посвященной Каспийской строительной неделе.

"На Каспийской строительной неделе, которая пройдет 19-21 октября 2023 года примут участие 23 страны и 391 компания, что на 30 процентов больше в части стран-участниц и на 20 процентов больше в части участвующих компаний в сравнение с 2022 годом", - отметил он.

Стоит отметить, что около 60 процентов компаний примут участие в Каспийской строительной неделе впервые. Из участвующих компаний 30 процентов составят местные компании.

Самую большую экспозицию после Азербайджана представит Турция (15 процентов всей площади выставки).

"Страны представят свои стенды как индивидуально, так и коллективно, в том числе Объединенные Арабские Эмираты, Венгрия, Чехия и Германия", - добавил он.

В рамках выставки пройдут также B2B встречи и будут представлены информационные стенды, в том числе о Шуше, и стенды с детскими работами о Карабахе.

Также в уголке "Карабах – земля ковроткачества" будут представлены карабахские ковры, богатые национальными орнаментами.

Кроме того, в рамках выставки пройдут также панельные обсуждения по теме "Большое возвращение в Карабах и экологический баланс".

Напомним, что 19-21 октября 2023 года пройдет "Каспийская строительная неделя", организованная компаниями "Caspian Event Organizers" и "Iteca Caspian" и объединяющая 3-ю Азербайджанскую международную выставку "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" (Rebuild Karabakh), 28-ю Азербайджанскую международную выставку "Строительство" (BakuBuild), 15-ю юбилейную международную выставку "Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника и бассейны" (Aquatherm Baku) и 11-ю Каспийскую международную выставку "Дорожная инфраструктура и общественный транспорт".