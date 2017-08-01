К концу 2017 года в Турции ожидается инфляция в 8,7% – Центробанк

1 августа 2017 18:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - К концу текущего года в Турции ожидается инфляция на уровне 8,7 процента, сказал глава Центробанка Турции Мурат Четинкая, сообщают во вторник турецкие СМИ.

Согласно сообщению СМИ, Четинкая отметил, что уже к началу 2018 года инфляция в Турции снизится до 6,4 процента.

Четинкая отметил также, что Турция до снижения инфляции до ожидаемого уровня будет соблюдать строгую финансовую политику.

Отметим, что ранее турецкий Центробанк прогнозировал, что в 2017 году уровень инфляции в Турции составит 6,5 процента.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
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