Азербайджан ожидает большего привлечения европейских компаний к проектам транспортных коридоров

2 августа 2017 08:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан ожидает большего привлечения европейских компаний к реализуемым в стране проектам транспортных коридоров, сказал в интервью Trend посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге Фуад Искендеров.

В частности, транспортный коридор - "Север-Юг" - призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России.

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и далее через Турцию и Украину - в Европу.

Другой транспортный коридор "Восток-Запад" связывает страны Дальнего Востока - Китай, Японию, Корею - с Европой, а "Север-Юг" свяжет скандинавские страны с Персидским заливом.

В настоящее время, по словам дипломата, помимо энергетического сотрудничества Азербайджан также заинтересован в привлечении бельгийских инвестиций в другие сферы экономики.

Ключевым аспектом в расширении присутствия азербайджанских инвестиций в Бельгии и Люксембурге и в целом в европейских странах дипломат назвал более детальный учёт нормативно-правовой базы, регулирующей бизнес в ЕС, взаимную работу по её улучшению, которая ведется в рамках переговоров по соглашению о стратегическом партнерстве с ЕС. Сегодня политический диалог между Азербайджаном и Бельгией находится на высоком уровне, что продемонстрировала встреча короля Бельгии Филиппа с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе во время визита по приглашению президента Совет ЕС Дональда Туска.

По словам дипломата, две страны, которые в этом году отмечают 25-летие установления дипотношений, имеют большие резервы для развития экономического сотрудничества.

По данным Госкомитета по статистике Азербайджана, объем товарооборота между Азербайджаном и Бельгией в январе-июне 2017 года составил 31,435 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 873,18 тысячи долларов, или на 2,9 процента.

(Автор: Себа Агаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
Новости по теме
Могерини отправится в Иран на инаугурацию Рухани
Политика 30 июля 05:29
Евросоюз возмущен новыми санкциями США против России - СМИ
Россия 26 июля 13:03
Новое соглашение между Азербайджаном и ЕС приведет к более широкому сотрудничеству и с Чехией - посол
Политика 25 июля 12:24
Азербайджан и ЕС договорились по большей части проекта соглашения «О едином воздушном пространстве»
Бизнес 25 июля 08:17
Глава МИД Австрии выступил за прекращение переговоров с Турцией о вступлении в ЕС
Европа 23 июля 12:48
Новое соглашение между Азербайджаном и ЕС приведет к более широкому сотрудничеству и с Чехией - посол
Политика 21 июля 17:31
Азербайджан ожидает большего привлечения европейских компаний к проектам транспортных коридоров
Бизнес 20 июля 19:07
Интерес ЕС к созданию в Азербайджане логистического транспортного коридора очевиден - посол
Бизнес 20 июля 16:48
ЕС за территориальную целостность Азербайджана – посол
Нагорно-карабахский конфликт 20 июля 07:20
ЕС за территориальную целостность Азербайджана – посол
Нагорно-карабахский конфликт 19 июля 10:47
Азербайджан нацелен на равноправное и плодотворное партнерство с ЕС
Политика 19 июля 08:00
Азербайджан нацелен на равноправное и плодотворное партнерство с ЕС
Политика 18 июля 21:12
Ведущие фининституты ЕС рассматривают "Южный газовый коридор" как один из приоритетных
Энергетика 18 июля 20:51
Азербайджан и ЕС договорились по большей части проекта соглашения «О едином воздушном пространстве»
Бизнес 18 июля 20:44
В ЕП призвали Евросоюз приостановить переговоры о членстве Турции
Турция 6 июля 14:41
Азербайджан намерен развивать сотрудничество с федеральными субъектами Австрии
Политика 6 июля 13:02
Посол Туркменистана вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана (ФОТО)
Политика 5 июля 16:05
Азербайджан и Египет обновят договорно-правовую базу
Бизнес 4 июля 09:06