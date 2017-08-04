Центробанк Азербайджана привлекает 150 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) седьмого августа проведет очередной депозитный аукцион по привлечению 150 миллионов манатов. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении ЦБА.

Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.

Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 10,01-14,99 процента.

Срок размещения средств - 14 дней.

Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года. Главная цель при привлечении депозитов коммерческих банков - обеспечить стерилизацию денежной массы.

В Азербайджане действует 31 банк, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на четвертое августа составляет 1,7008 AZN/USD

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli