Центробанк Азербайджана привлекает 150 млн манатов

4 августа 2017 10:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) седьмого августа проведет очередной депозитный аукцион по привлечению 150 миллионов манатов. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении ЦБА.

Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.

Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 10,01-14,99 процента.

Срок размещения средств - 14 дней.

Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года. Главная цель при привлечении депозитов коммерческих банков - обеспечить стерилизацию денежной массы.

В Азербайджане действует 31 банк, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на четвертое августа составляет 1,7008 AZN/USD

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

Azernews Newspaper
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