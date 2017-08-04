Число полисов Green Card в Азербайджане выросло почти в 4,5 раза

БАКУ /Trend/ - В июле 2017 года страховые компании (СК) Азербайджана, входящие в систему Green Card, оформили 4 951 международный страховой полис для автотранспортных средств, сообщает в пятницу Бюро обязательного страхования (ISB) Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество полисов выросло в 4,5 раза.

3 315 договоров были заключены с владельцами автотранспортных средств, следующих в Турцию и Иран, 1 546 договоров - следующих в Россию, Украину и Молдову, 90 договоров - следующих во все страны, входящие в систему Green Card (за исключением Израиля и Беларуси).

Сумма страховых премий по этим договорам составила 319,49 тысяч манатов, что в 4,85 раза превышает показатель аналогичного периода 2016 года.

Из заключенных договоров 4 027 пришлись на страхование легковых автомобилей, 478 - грузовых, 413 - прицепов, 27 - автобусов, шесть полисов - на страхование мотоциклов.

Международная система страхования автогражданской ответственности Green Card функционирует с 1951 года, в Азербайджане она начала действовать с 2016 года. Ее основная цель - урегулирование претензий пострадавших в ДТП, совершенных при участии иностранных автомобилей, в соответствии с национальным законодательством страны, в которой произошло ДТП. Таким образом, в соответствии с соглашением о Green Card, страховой полис по ОСАГО, выданный в любой стране-участнице соглашения, действителен на территории другой страны, являющейся участницей этого соглашения. В систему Green Card входят 48 стран: вся Европа, Россия, Израиль, Марокко, Тунис и Иран.

В Азербайджане функции национального страхового бюро международной системы Green Card выполняет Бюро по обязательному страхованию.

Участниками ISB являются 16 компаний, 13 из которых имеют право на продажу полисов обязательного страхования автогражданской ответственности. Все 13 компаний подключены к системе Green Card.

В Азербайджане действует 21 страховая компания.

Официальный курс на четвертое августа составляет 1,7008 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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