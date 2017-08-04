Expressbank предлагает скидки держателям премиальных карт Visa

4 августа 2017 18:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Expressbank делает держателям премиальных карт Visa эксклюзивное предложение. Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, все владельцы пластиковых карт Visa Gold / Visa Platinum от Expressbank смогут воспользоваться скидками до 20 процентов в различных партнерских магазинах и заведениях.

В список партнеров, предлагающих скидки, входят сеть магазинов электроники Optimal Electronics, сеть магазинов одежды MyBrands, кинотеатры CinemaPlus, кафе Espressamente Illy и многие другие. Познакомиться с полным списком партнеров и получить полную информацию о скидках можно на официальном сайте www.visapremium.com. В дополнение к 20-процентным скидкам, пользователи карт Expressbank, совершая безналичные платежи, получат до 20 процентов «cashback».

Желающим стать обладателем премиальной карты Visa Gold от Expressbank на бесплатной основе, необходимо совершить взнос в размере от 400 манатов, а при взносе от 800 манатов клиенты получат карточку Visa Platinum. Внесенную сумму можно обналичить без комиссии, а также в рамках проекта ExpressClub, совершая безналичные платежи внутри страны посредством POS-терминалов, превращать свои расходы в доходы.

Сеть Expressbank формируют 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а шесть - располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Для предоставления банковских услуг Expressbank является обладателем около 80 банкоматов, 6000 POS-териминалов и 500 платежных терминалов ExpressPay.

Для получения более подробной информации об услугах банка, можно позвонить в Информационный центр 132, воспользоваться вебсайтом www.expressbank.az или же связаться с банком посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.

Azernews Newspaper
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