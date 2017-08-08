Индивидуальные предприниматели в Азербайджане не смогут получать страховку от безработицы

БАКУ /Trend/ - Предприниматели, работающие в Азербайджане в индивидуальном порядке, не смогут получать пособие в рамках обязательного страхования от безработицы, сказал во вторник на пресс-конференции заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Идрис Исаев. Это объясняется тем, что взносы по данному виду страхования должны выплачиваться как со стороны работника, так и работодателя.

Однако, по словам замминистра, это не означает, что индивидуальные предприниматели не смогут активно участвовать в процессе трудоустройства.

"Они смогут зарегистрироваться на наши курсы повышения квалификации и искать себе новую потенциальную работу. Работающие также смогут искать себе более приемлемую работу, не теряя текущего рабочего места, учитывая, что взносы по обязательному страхованию от безработицы, аналогично другим страховым взносам (к примеру, при страховании автомобиля), при отсутствии страхового случая возвращаться не будут", - отметил Исаев.

В понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о применении закона "Об обязательном страховании от безработицы".

Согласно закону, основными принципами страхования от безработицы станет обязательность, правовое равенство субъектов страхования от безработицы, дифференциация страховых выплат в зависимости от страхового стажа и продолжительности безработицы.

В законе определены следующие страховые тарифы:

- страховые взносы со стороны застрахованного составляют 0,5 процента от размера заработной платы.

- страховые взносы со стороны страхователя - 0,5 процента от рассчитанного фонда оплаты труда.

Сумма страхового взноса будет определяться со стороны страхователя на основе страховых тарифов. Ежемесячные взносы должны уплачиваться страхователем одновременно с выплатой ежемесячной заработной платы, но не позднее 15 числа следующего месяца.

Расчет месячного страхового платежа производится из расчета: 50 процентов от потерянной ежемесячной зарплаты при страховом стаже от 3 до 5 лет; 55 процентов от потерянной ежемесячной зарплаты - при страховом стаже от 5 до 10 лет; 60 процентов от потерянной ежемесячной зарплаты при страховом стаже свыше 10 лет.

В страховой стаж работника будет включен срок выплаты взносов по государственному соцстрахованию (до вступления в силу данного закона) и срок уплаты страховых взносов после начала его применения.

Страховая выплата будет трех видов - основная страховая выплата, аддендум к ней и минимальная страховая выплата.

В законе отмечено, что правом получения страхования от безработицы будут обладать те, чьи трудовые договора были расторгнуты из-за ликвидации работодателя или же из-за массового сокращения.

Закон вступит в силу с первого января 2018 года.

(Автор: Анвар Мамедов)