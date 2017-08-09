Официальный курс маната к мировым валютам на 9 августа

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое августа установлен на уровне 1,7007 и 1,9965 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.
|
Курсы валют и драгметаллов
|
09.08.17
|
1 доллар США
|
1 USD
|
1,7007
|
1 евро
|
1 EUR
|
1,9965
|
1 австралийский доллар
|
1 AUD
|
1,339
|
1 аргентинский песо
|
1 ARS
|
0,096
|
100 белорусских рублей
|
100 BYR
|
0,8709
|
1 бразильский реал
|
1 BRL
|
0,544
|
1 дирхам ОАЭ
|
1 AED
|
0,463
|
1 южноафриканский ранд
|
1 ZAR
|
0,1269
|
100 южнокорейских вон
|
100 KRW
|
0,1498
|
1 чешская крона
|
1 CZK
|
0,0763
|
1 чилийский песо
|
1 CLP
|
0,2623
|
1 китайский юань
|
1 CNY
|
0,2541
|
1 датская крона
|
1 DKK
|
0,2683
|
1 грузинский лари
|
1 GEL
|
0,7116
|
1 гонконгский доллар
|
1 HKD
|
0,2173
|
1 индийская рупия
|
1 INR
|
0,0267
|
1 британский фунт стерлингов
|
1 GBP
|
2,2085
|
100 индонезийских рупий
|
100 IDR
|
0,0128
|
100 иранских риалов
|
100 IRR
|
0,0045
|
1 шведская крона
|
1 SEK
|
0,2077
|
1 швейцарский франк
|
1 CHF
|
1,7586
|
1 израильский шекель
|
1 ILS
|
0,4715
|
1 канадский доллар
|
1 CAD
|
1,3406
|
1 кувейтский динар
|
1 KWD
|
5,6319
|
1 казахский тенге
|
1 KZT
|
0,0051
|
1 киргизский сом
|
1 KGS
|
0,0245
|
100 ливанских фунтов
|
100 LBP
|
0,1129
|
1 малайзийский ринггит
|
1 MYR
|
0,3967
|
1 мексиканский песо
|
1 MXP
|
0,095
|
1 молдавский лей
|
1 MDL
|
0,0954
|
1 египетский фунт
|
1 EGP
|
0,0958
|
1 норвежская крона
|
1 NOK
|
0,2131
|
100 узбекских сомов
|
100 UZS
|
0,0412
|
1 польский злотый
|
1 PLN
|
0,4682
|
1 российский рубль
|
1 RUB
|
0,0284
|
1 сингапурский доллар
|
1 SGD
|
1,247
|
1 саудовский риал
|
1 SAR
|
0,4535
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
1 SDR
|
2,3995
|
1 турецкая лира
|
1 TRY
|
0,4814
|
1 тайваньский доллар
|
1 TWD
|
0,0563
|
1 таджикский сомони
|
1 TJS
|
0,193
|
1 новый туркменский манат
|
1 TMM
|
0,4859
|
1 украинская гривна
|
1 UAH
|
0,0661
|
100 японских иен
|
100 JPY
|
1,5469
|
1 новозеландский доллар
|
1 NZD
|
1,2445
|
Золото (1 унция)
|
1 XAU
|
2151,0198
|
Серебро (1 унция)
|
1 XAG
|
28,1466
|
Платина (1 унция)
|
1 XPT
|
1657,1536
|
Палладий (1 унция)
|
1 XPD
|
1527,8749