Азербайджан ведет переговоры о создании нового международного ж/д маршрута через его территорию

10 августа 2017 11:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время ведутся переговоры по созданию нового международного маршрута, предусматривающего транспортировку грузов из южных районов Китая в Европу через территории Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана, сказал председатель отделения правящей партии "Ени Азербайджан" по ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Хейрулла Гумбатов в интервью, опубликованном в четверг в официальной печати.

По его словам, с целью повышения транзитного потенциала страны ЗАО "Азербайджанские железные дороги" совместно с другими транспортными структурами уже является инициатором и участником нескольких крупных международных проектов.

"В конце прошлого года была создана Ассоциация Транскаспийского международного транспортного маршрута, на маршруте были применены единые тарифы и система "единого окна". Сейчас реализуются меры по подготовке альтернативных маршрутов коридору "Север-Юг"", - сказал Гумбатов.

Он напомнил, что в целях развития коридора "Север-Юг" железнодорожные администрации Азербайджана, России и Ирана в тестовом режиме организовали транспортировку грузов из иранского Бандар-Аббаса в Москву за 14 дней.

"Также ведется работа по более интенсивному и продолжительному привлечению индийских грузов к перевозкам по коридору. Кроме того, предпринимаются активные меры по организации безопасной и быстрой транспортировке товаров по коридору "Юг-Запад", который является новым ответвлением "Север-Юг", в направлении Иран-Азербайджан-Черное море-Европа путем применения политики единых тарифов", - сказал Гумбатов.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн грузов.

(Автор: Максим Цурков)

Azernews Newspaper
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