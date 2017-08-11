Принятие в Азербайджане госпрограммы по табаководству ускорит развитие отрасли - депутат

БАКУ /Trend/ - Принятие государственной программы по табаководству на 2017-2021 годы послужит ускорению развития данной сферы, считает член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Руфат Гулиев.

“Это позволит создать недостающую инфраструктуру и конкретизирует план развития данной сферы. Перед сектором поставлена цель достичь к 2021 году производства 12 тысяч тонн табака в год, а это достаточно серьезный показатель, который позволит нам не только обеспечить себя табачной продукцией, но и экспортировать табак за рубеж”, - сказал Гулиев Trend в пятницу.

По его словам, в госпрограмме учтены все необходимые факторы для развития данной отрасли - контроль за качеством семян, фитосанитария. Это показывает, что государство нацелено на создание всех условий и оказание целевой поддержки для развития табаководства. Здесь также важны социальный аспект развития табачной индустрии, импортозамещающая модель.

“Сегодня внутреннее производство обеспечивает всего 16-17 процентов потребительского спроса, а реализация госпрограммы позволит довести данный показатель до 60-65, а может и до 70 процентов. Это будет происходить постепенно, и процесс требует времени, так как сегодня продаются не сигареты, а бренды. Кроме того, программа поспособствует, наряду с увеличением урожая, качественному улучшению семенного фонда табака и выращиванию более известных сортов”, - считает депутат.

Азербайджану необходимо привлечь зарубежных специалистов для повышения качества табака

По словам Гулиева, наиболее приемлемыми территориями для выращивания табака являются северо-западные районы Азербайджана, где существуют благоприятные условия для этого.

“В основном наиболее приемлемыми территориями являются Балакенский, Загатальский, Гахский, Шекинский, Огузский и Габалинский районы. В этих районах природно-климатические условия наиболее благоприятные для выращивания табака и развития отрасли. Кроме того, фермеры в этих районах обладают определенным, пусть и небольшим опытом в данной отрасли. Наряду с этим, нам необходимы иностранные эксперты для повышения качества продукции. За последние 15 лет в технике и технологии переработки, сушки и ферментации табака произошли большие изменения, и нам нужны зарубежные эксперты, чтобы довести наше производство до мировых стандартов”, - сказал Гулиев.

В целом, по его словам, госпрограмма, помимо того, что даст большой импульс развитию табаководства, позволит накопить большой опыт, поспособствует решению ряда социальных вопросов путем создания рабочих мест, увеличению валютных доходов страны.

Накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении “Государственной программы по развитию табаководства в Азербайджане на 2017-2021 годы”.

Программа направлена на развитие табаководства, углубление сферы переработки табака, обеспечение потребности в сырье действующих в этой сфере перерабатывающих предприятий за счет производства местной продукции, рост прибыльности и экспортного потенциала и повышение занятости сельского населения.

Согласно программе, до 2021 года посевные площади под производство табака должны быть расширены и доведены с нынешних 3200 до примерно шести тысяч гектаров. В таком случае, если взять среднюю урожайность в 2 тонны, ежегодно в Азербайджане будут производиться 12 тысяч тонн сухого табака.

(Автор: Анвар Мамедов)