ВБ: Экономика Азербайджана в 2018 г может вырасти до 1% (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2018 году на уровне 0,5-1 процента, сказал в эксклюзивном интервью Trend глава Бакинского офиса банка Навид Хассан Нагви.

По словам Нагви, в этом году банк ожидает сокращение экономики страны приблизительно на 1-1,5 процента.

"К сожалению, экономика Азербайджана слишком сильно зависит от нефтяного сектора. Но снижение цен на энергоресурсы и последовавшая за этим девальвация национальной валюты создали возможность для развития других секторов экономики. Нынешний обменный курс позволит многим потенциальным экспортерам агропродукции реализовать ее по более конкурентоспособным ценам на различных рынках", - сказал собеседник агентства.

Снижение цен на нефть, продолжил Нагви, означает, что доходы государства сократились и это вынуждает задуматься о реформах, которые позволят диверсифицировать экономику страны.

"Естественно, азербайджанское правительство, исходя из ситуации в мировой экономике, продолжает работать над различными реформами. В этом контексте, мы приветствуем принятие стратегических дорожных карт, которые были опубликованы в конце 2016 - в начале 2017 года", - сказал он.

Нагви в числе других подобных реформ также выделил создание Совета финансовой стабильности. Однако, по его мнению, любые реформы требуют времени, поэтому говорить об их эффективности пока еще рано. Тем не менее, собеседник агентства добавил, что реализуемые правительством Азербайджана реформы имеют потенциал для оказания очень хорошего эффекта на экономику страны.

Ожидания по экономическому росту экономики Азербайджана у Всемирного банка приблизительно схожи с аналогичными прогнозами других финансовых организаций. Так, Международный валютный фонд ожидает сокращение экономики прикаспийской республики в 2017 году на один процент, а в 2018 году - рост на два процента. Голландский ING Bank - сокращение в этом году на один процент и рост на 1,6 процента в 2018 году, Азиатский банк развития - сокращение на 1,1 процента и рост на 1,2 процента соответственно, а международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s - снижение на один процент и рост на два процента соответственно.

Азербайджан присоединился к группе Всемирного банка в 1992 году.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli