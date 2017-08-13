Пять стран формируют чуть более 50% товарооборота Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2017 года товарооборот Азербайджана с пятью главными торговыми партнерами достиг 5,37 миллиарда манатов, что составляет 50,7 процента от всего товарооборота страны, следует из отчета Государственного таможенного комитета (ГТК), обнародованного в пятницу.
За отчетный период крупнейшим торговым партнером Азербайджана вновь стала Италия с товарооборотом в 1,55 миллиарда долларов и удельным весом в 14,77 процента. Затем следуют Турция - 1,45 миллиарда долларов (13,83 процента), Россия – 1,12 миллиарда долларов (10,6 процента), Китай – 775,94 миллиона долларов (7,37 процента) и Германия – 430,95 миллиона долларов (4,1 процента).
Сравнительная таблица ТОП-5 торговых партнеров Азербайджана:
|
Январь-июль 2017 года
|
Январь-июль 2016 года
|
Страны
|
Товарооборот (тыс. манатов)
|
Удельный вес (%)
|
Товарооборот (тыс. манатов)
|
Удельный вес (%)
|
Разница (%)
|
Италия
|
1 553 586,54
|14,77
|1 094 790,4
|11,71
|+42,2
|
Турция
|
1 454 693,02
|13,83
|791 040,87
|8,46
|+83,8
|
Россия
|
1 115 067,11
|10,6
|1 062 074,88
|11,36
|+5,7
|
Китай
|775 937,3
|7,37
|390 567,53
|4,18
|+98,7
|
Германия
|
430 952,06
|4,1
|575 421,94
|6,16
|-25,1
Статус главного потребителя азербайджанской продукции сохранила Италия – на нее приходятся 1,39 миллиарда долларов (22,57 процента) всего экспорта. Следом идут: Турция - 766,51 миллиона долларов (12,46 процента), Китай - 340,64 миллиона долларов (5,54 процента), Россия - 329,11 миллиона долларов (5,35 процента) и Грузия - 284,5 миллиона долларов (4,62 процента). Доля этих стран в общем объеме экспорта Азербайджана составляет 50,54 процента.
За прошедшие семь месяцев больше всего продукции Азербайджан приобрел в России - 785,95 миллиона долларов (17,99 процента). Далее следуют: Турция - 688,18 миллиона долларов (15,75 процента), Китай - 435,3 миллиона долларов (9,96 процента), США - 381,11 миллиона долларов (8,72 процента) и Германия - 201,68 миллиона долларов (4,62 процента). Удельный вес этих стран в общем объеме импорта Азербайджана составляет 57,04 процента.
За январь-июль 2017 года внешнеторговые операции Азербайджана сократились на 6,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, составив 10,52 миллиарда долларов. Положительное сальдо в отчетный период составило 1,78 миллиарда долларов, тогда как по итогам января-июля 2016 года был зафиксирован дефицит торгового баланса в 167,47 миллиона долларов.
(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)