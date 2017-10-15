Пакистанские компании хотят выйти на рынок фармацевтики Азербайджана (Эксклюзив)

15 октября 2017 20:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пакистанские компании заинтересованы в выходе на фармацевтический рынок Азербайджана, сказал в интервью Trend посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд.

По словам посла, ряд пакистанских компаний планирует создать в Пираллахинском промышленном парке совместное предприятие. Говоря о возможностях сотрудничества в сфере фармацевтики, собеседник агентства также отметил, что Азербайджан мог бы импортировать различные хирургические и медицинские инструменты.

Пираллахинский промышленный парк создан согласно распоряжению Президента Азербайджана в сентябре 2016 года и специализируется на производстве фармацевтической продукции. Здесь, как и в других промышленных парках, инвесторы освобождены на семь лет от уплаты различных налогов и таможенных пошлин.

В настоящее время в промпарке идет строительство завода азербайджанской компании Diamed C и двух фармацевтических заводов с иностранным капиталом - азербайджано-российского и азербайджано-иранского заводов. Кроме того, интерес к строительству в Азербайджане фармацевтического завода также проявляют компании из Беларуси, Украины, Южной Кореи и Японии.

(Авторы: Гюльгыз Мурадова, Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Azernews Newspaper
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