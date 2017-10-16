Азербайджанский Xalq Bank расширяет свою деятельность

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня начал функционировать 29-й по счету филиал ОАО Xalq Bank – «Гёйчай».

Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, новый филиал является 21-м региональным филиалом банка и предоставляет возможность населению, местным предпринимателям и предприятиям региона воспользоваться полным спектром банковских услуг, в частности, депозитными вкладами, различными кредитами, валютно-обменными операциями, операциями с пластиковыми картами, расчетно-кассовым обслуживанием и срочными денежными переводами. Филиал расположен по адресу г. Гёйчай, пр. Г.Алиева, 60. Телефон: (02027) 4-62-06; Факс: (02027) 4-62-07.

Развитие филиальной сети является одним из важных направлений стратегии развития Xalq Bank. На сегодняшний день филиальная сеть Xalq Bank состоит из 29 филиалов в столице и регионах страны. В будущем банк продолжит активную деятельность по расширению филиальной сети.