Международный банк Азербайджана – уполномоченный банк Бакинского шопинг-фестиваля

16 октября 2017 17:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА) является уполномоченным банком второго шопинг-фестиваля, стартовавшего 15 октября в Баку.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, на время проведения фестиваля два банковских офиса будут работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Это Департамент обслуживания клиентов (улица Низами, 67) и Насиминский филиал (улица 28 мая, 21А).

Отметим, что подключение многих торговых объектов к системе возмещения НДС облегчает задачу как туристам, так и местным покупателям. Иными словами, в местах, где отмечено название «Baku Shopping Festival – Tax Free» как местные, так и иностранные граждане, сделавшие покупки на сумму свыше 100 манат, получат возможность получить обратно определенную часть НДС. Данная сумма достигается как наличным путем, так и переводом на банковский счет/межкарточным переводом.

Клиенты, сделавшие покупки в местах, обозначенных названием «Baku Shopping Festival – Tax Free», в рамках второго шопинг-фестиваля смогут с легкостью получить обратно списанный с них НДС в Международном банке Азербайджана. В период Фестиваля указанные офисы будут ежедневно оказывать клиентам услуги обмена валют. Фестиваль продолжится до 15 ноября.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке банка в социальной сети Facebook.

Azernews Newspaper
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