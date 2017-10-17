В дни Бакинского шопинг-фестиваля AccessBank будет работать без выходных

17 октября 2017 11:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для удобства своих клиентов и зарубежных посетителей во время проведения “Baku Shopping Festival” филиал AccessBank «Сабаил» с 15 октября по 15 ноября будет предоставлять услуги 7 дней в неделю, включая выходные.

Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, в рабочие дни касса будет обслуживать клиентов с 09:30 по 20:00, в выходные дни – с 11:00 по 16:00.

Филиал «Сабаил» находится по адресу ул. Р.Рзы 15 (тел.+994 12 493 43 54).

Подробную информацию об AccessBank-е можно получить на официальной интернет- странице банка, страницах facebook и twitter или в Информационном центре по номеру 151.

Azernews Newspaper
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