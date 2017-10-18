Названы сроки сдачи в эксплуатацию первого льготного жилого комплекса в Баку

БАКУ /Trend/ - Первый льготный жилой комплекс в Ясамальском районе Баку будет сдан в эксплуатацию летом 2018 года, сказал в среду заместитель директора Государственного агентства жилищного строительства при Президенте Азербайджана Садиг Садыгов.

По его словам, строительство комплекса протекает согласно графику.

"В строительстве комплекса принимают участие свыше 20 подрядчиков. В работы вовлечено в общей сложности около 3,5 тысячи человек. Этот комплекс позволит обеспечить новыми квартирами 1843 семьи. Второй наш комплекс, который находится на стадии проектирования, будет состоять из 3000 квартир", - сказал Садыгов.

Второй жилой комплекс расположится в Сураханском районе на западе поселка Говсан и будет занимать площадь в 20 гектаров.



В настоящее время MIDA занимается строительством первого комплекса с льготными квартирами в Ясамальском районе Баку. Для его строительства в прошлом году был выделен участок площадью 11,6 гектара. Городок будет состоять из 29 многоквартирных жилых зданий: 17 из них будут двухблочными и девятиэтажными, а 12 - одноблочными и 12-этажными. При этом 301 из 1854 квартир в этих зданиях будут однокомнатными, 1110 - двухкомнатными, 443 - трехкомнатными. Площадь однокомнатных квартир составит от 31 до 33-х квадратных метров, двухкомнатных - от 50 до 58 квадратных метров, трехкомнатных - около 70 квадратных метров.

С 30 мая 2017 года началась регистрация обращений граждан, имеющих право на получение квартир в жилищном комплексе MIDA. Ежемесячная плата за покупку трехкомнатной квартиры в ипотеку не будет превышать 300 манатов, а за однокомнатную квартиру она составит 130-150 манатов.

Официальный курс на 18 октября составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)