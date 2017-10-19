Количество проверок бизнеса в Азербайджане сократилось в тысячи раз - замминистра

БАКУ /Trend/ - За прошедшие 23 месяца в сфере предпринимательства Азербайджана было проведено 113 проверок, сказал в четверг заместитель министра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе своего выступления на I международной конференции "Цифровой торговый хаб Азербайджана".

"Данные проверки были проведены по линии министерства по налогам. В предыдущие годы количество проверок за аналогичный период времени достигало сотни тысяч единиц. То есть мы смогли сократить число проверок в тысячи раз", - сказал Бабаев.

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