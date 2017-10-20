БВШН – лидер по числу студентов, набравших 700 баллов

БАКУ /Trend/ - В этом году Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) стала первой в республике по многим показателям, в том числе по количеству студентов, показавших наилучший результат во время вступительных экзаменов. БВШН является лидером среди вузов страны по числу студентов-первокурсников, получивших при поступлении 700 баллов. Согласно статистическим данным, семь из 15 абитуриентов, набравших высший балл, сдавали экзамены в первой группе специальностей, и все они остановили свой выбор на БВШН. Пять студентов будут обучаться по специальности «Инженер по автоматизации процессов», а двое – по специальности «Инженер-химик». Список этих студентов представлен ниже.
- Махира Махаббат гызы Асадзаде
- Халида Вюгар гызы Алиева
- Эльмир Ровшан оглу Ахмедов
- Вагаб Фуад оглу Джабраилов
- Абдулла Сахиб Аскерзаде
- Жаля Мушфиг гызы Мамедова
- Габиль Эльчин оглу Алиев
Выступая на встрече с этими студентами, ректор Высшей школы Эльмар Гасымов отметил, что высоко ценит решение молодых людей, которыми гордится весь Азербайджан, получить высшее образование именно в БВШН – одном из самых перспективных и динамично развивающихся вузов страны. Он поинтересовался их планами на будущее, а также дал студентам несколько полезных советов и рекомендаций и пожелал им больших успехов в учебе. В заключение была сделана фотография на память.