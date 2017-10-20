БВШН – лидер по числу студентов, набравших 700 баллов

БАКУ /Trend/ - В этом году Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) стала первой в республике по многим показателям, в том числе по количеству студентов, показавших наилучший результат во время вступительных экзаменов. БВШН является лидером среди вузов страны по числу студентов-первокурсников, получивших при поступлении 700 баллов. Согласно статистическим данным, семь из 15 абитуриентов, набравших высший балл, сдавали экзамены в первой группе специальностей, и все они остановили свой выбор на БВШН. Пять студентов будут обучаться по специальности «Инженер по автоматизации процессов», а двое – по специальности «Инженер-химик». Список этих студентов представлен ниже.

Махира Махаббат гызы Асадзаде

Халида Вюгар гызы Алиева

Эльмир Ровшан оглу Ахмедов

Вагаб Фуад оглу Джабраилов

Абдулла Сахиб Аскерзаде

Жаля Мушфиг гызы Мамедова

Габиль Эльчин оглу Алиев

Выступая на встрече с этими студентами, ректор Высшей школы Эльмар Гасымов отметил, что высоко ценит решение молодых людей, которыми гордится весь Азербайджан, получить высшее образование именно в БВШН – одном из самых перспективных и динамично развивающихся вузов страны. Он поинтересовался их планами на будущее, а также дал студентам несколько полезных советов и рекомендаций и пожелал им больших успехов в учебе. В заключение была сделана фотография на память.