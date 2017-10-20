БВШН – лидер по числу студентов, набравших 700 баллов

20 октября 2017 09:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В этом году Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) стала первой в республике по многим показателям, в том числе по количеству студентов, показавших наилучший результат во время вступительных экзаменов. БВШН является лидером среди вузов страны по числу студентов-первокурсников, получивших при поступлении 700 баллов. Согласно статистическим данным, семь из 15 абитуриентов, набравших высший балл, сдавали экзамены в первой группе специальностей, и все они остановили свой выбор на БВШН. Пять студентов будут обучаться по специальности «Инженер по автоматизации процессов», а двое – по специальности «Инженер-химик». Список этих студентов представлен ниже.

  • Махира Махаббат гызы Асадзаде
  • Халида Вюгар гызы Алиева
  • Эльмир Ровшан оглу Ахмедов
  • Вагаб Фуад оглу Джабраилов
  • Абдулла Сахиб Аскерзаде
  • Жаля Мушфиг гызы Мамедова
  • Габиль Эльчин оглу Алиев

Выступая на встрече с этими студентами, ректор Высшей школы Эльмар Гасымов отметил, что высоко ценит решение молодых людей, которыми гордится весь Азербайджан, получить высшее образование именно в БВШН – одном из самых перспективных и динамично развивающихся вузов страны. Он поинтересовался их планами на будущее, а также дал студентам несколько полезных советов и рекомендаций и пожелал им больших успехов в учебе. В заключение была сделана фотография на память.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Председатель совета ректоров университетов Болгарии в Бакинской Высшей школе нефти
Общество 16 октября 19:14
Восемнадцать выпускников Бакинской высшей школы нефти стали сотрудниками ПО «Азнефть» (ФОТО)
Общество 25 сентября 20:04
Руководство ПАО «Татнефть» побывало в Бакинской высшей школе нефти (ФОТО)
Общество 26 июля 13:20
Двадцать студентов Бакинской высшей школы нефти пройдут практику в Турции
Общество 6 июля 16:21
29 выпускников Бакинской высшей школы нефти будут работать на НПЗ STAR
Общество 4 июля 12:26
Очередной набор в Школу управления проектами Бакинской высшей школы нефти
Общество 3 июля 12:07
Бакинская высшая школа нефти уделяет большое внимание возможностям карьерного роста студентов - декан
Общество 22 июня 11:19
Бакинская высшая школа нефти получила очередной международный сертификат ISO
Общество 20 июня 11:46
День открытых дверей в Бакинской высшей школе нефти (ФОТО)
Общество 16 июня 13:59
Коллектив Бакинской высшей школы нефти посмотрел балет «1001 ночь»
Общество 8 июня 11:55
Студенты Бакинской высшей школы нефти получили международные сертификаты (ФОТО)
Общество 7 июня 14:40
Швейцарский университет SSHE и Бакинская высшая школа нефти обсудили перспективы сотрудничества
Общество 7 июня 13:01
Бакинская высшая школа нефти на конференции «Нефть и газ Каспия-2017» (ФОТО)
Общество 6 июня 15:22
Министр нефти Анголы заинтересован в обучении ангольских студентов в Азербайджане
Общество 6 июня 12:31
Успех команды Бакинской высшей школы нефти в полуфинале Microsoft Imagine Cup 2017
Общество 5 июня 11:22
Председатель MaireTecnimont Group в Бакинской высшей школе нефти
Общество 2 июня 11:28
Преподаватель Бакинской высшей школы нефти признана лучшей студенткой института Португалии (ФОТО)
Общество 1 июня 13:58
Британские преподаватели принимают экзамены у студентов Бакинской высшей школы нефти (ФОТО)
Общество 10 мая 12:49