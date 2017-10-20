Азербайджан может создать совместный инвестфонд с арабскими странами Персидского залива

20 октября 2017 13:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Арабские страны Персидского залива и Азербайджан могут создать совместный инвестиционный фонд.

С таким предложением выступил генеральный секретарь Федерации торговых палат Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива (ССАГПЗ) Абдулрагим Хасан Наги.

Выступая на совместном бизнес-форуме Азербайджана и ССАГПЗ в Баку, Наги отметил, что фонд мог бы помочь укрепить сотрудничество и стимулировать приток инвестиций между странами.

В настоящее время в Азербайджане действует Каспийская инвестиционная компания, соучредителем которой является Исламская корпорация по развитию частного сектора (входит в группу Исламского банка развития).

Действующая с 2008 года инвестиционная компания вкладывает на основе принципов шариата средства в реальный сектор экономики, за исключением добычи нефти и газа. Кроме того, в настоящее время Азербайджан и Катар работают над созданием совместного инвестфонда.

В пятницу в Баку проходит бизнес-форум между Азербайджаном и Советом сотрудничества арабских стран Персидского залива. Для участия в бизнес-форуме в Баку прибыла делегация из представителей 100 арабских компаний.

(Автор: Азад Гасанли)

Azernews Newspaper
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