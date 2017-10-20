Азербайджан может создать совместный инвестфонд с арабскими странами Персидского залива

БАКУ /Trend/ - Арабские страны Персидского залива и Азербайджан могут создать совместный инвестиционный фонд.
С таким предложением выступил генеральный секретарь Федерации торговых палат Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива (ССАГПЗ) Абдулрагим Хасан Наги.
Выступая на совместном бизнес-форуме Азербайджана и ССАГПЗ в Баку, Наги отметил, что фонд мог бы помочь укрепить сотрудничество и стимулировать приток инвестиций между странами.
В настоящее время в Азербайджане действует Каспийская инвестиционная компания, соучредителем которой является Исламская корпорация по развитию частного сектора (входит в группу Исламского банка развития).
Действующая с 2008 года инвестиционная компания вкладывает на основе принципов шариата средства в реальный сектор экономики, за исключением добычи нефти и газа. Кроме того, в настоящее время Азербайджан и Катар работают над созданием совместного инвестфонда.
В пятницу в Баку проходит бизнес-форум между Азербайджаном и Советом сотрудничества арабских стран Персидского залива. Для участия в бизнес-форуме в Баку прибыла делегация из представителей 100 арабских компаний.
(Автор: Азад Гасанли)