В ноябре пройдет очередное заседение межправкомиссии между Азербайджаном и Украиной

20 октября 2017 20:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Следующее заседание азербайджано-украинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоится в ноябре, сказал в пятницу журналистам первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

"Заседание пройдет с 13 по 17 ноября. Мы уже наметили с министерством экономики Азербайджана вопросы, которые будут обсуждаться в рамках заседания межправкомиссии", - сказал Кубив.

Вице-премьер также отметил, что в настоящее время идет работа для подготовки первого заседания азербайджано-украинской межправительственной комиссии по туризму.

"Кроме того, мы ведем подготовку к шестой встрече президентов Азербайджана и Украины Ильхама Алиева и Петро Порошенко", - добавил Кубив.

Прямые инвестиции Украины в Азербайджан составили 25 миллионов долларов, сказал в пятницу министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на азербайджано-украинской деловой встрече в Баку.

По его словам, на сегодняшний день в Азербайджане действуют 116 компаний с украинским капиталом.

Межправительственная комиссия между Азербайджаном и Украиной действует с 1993 года. Сопредседателем межправкомиссии с азербайджанской стороны является первый вице-премьер Ягуб Эюбов.

Украина является одним из основных торгово-экономических партнеров Азербайджана. Договорно-правовая база между странами насчитывает около 120 документов. За время сотрудничества прямые инвестиции из Украины в Азербайджан составили 25 миллионов долларов, а из Азербайджана в Украину - 200 миллионов долларов.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Украиной за три квартала 2017 года составил 483,2 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,1 раза. При этом экспорт азербайджанской продукции в Украину вырос в 5,1 раза - с 32,94 миллиона долларов до 166,9 миллиона долларов, а импорт украинской продукции в Азербайджан - на 59,2 процента (с 198,74 миллиона долларов до 316,3 миллиона долларов).

(Автор: Анвар Мамедов)

Azernews Newspaper
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