В ноябре пройдет очередное заседение межправкомиссии между Азербайджаном и Украиной

БАКУ /Trend/ - Следующее заседание азербайджано-украинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоится в ноябре, сказал в пятницу журналистам первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.



"Заседание пройдет с 13 по 17 ноября. Мы уже наметили с министерством экономики Азербайджана вопросы, которые будут обсуждаться в рамках заседания межправкомиссии", - сказал Кубив.



Вице-премьер также отметил, что в настоящее время идет работа для подготовки первого заседания азербайджано-украинской межправительственной комиссии по туризму.

"Кроме того, мы ведем подготовку к шестой встрече президентов Азербайджана и Украины Ильхама Алиева и Петро Порошенко", - добавил Кубив.