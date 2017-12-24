В еще одной стране исключили легализацию криптовалют

Официальная криптовалюта в Еврозоне исключена, а вложения в нее грозят потерями, заявил член совета директоров Бундесбанка (Центральный банк Германии) Карл Людвиг Тиле, передает РБК со ссылкой на Finanzen.net.

По словам члена совета директоров Бундесбанка, быстрый рост криптовалют таит в себе «риск быстрых потерь».

«Введение центральным банком обращения криптовалют, аналогичных существующим валютам, не стоит на повестке», — заявил Тиле.

Он также назвал технологию блокчейн «дорогой» и «непригодной для платежей». «Наша валюта, евро, в основном основана на доверии. С доверием легко играть, но его сложно выиграть», — подчеркнул Тиле.

В конце ноября The Wall Street Journal узнала о планах биржи NASDAQ начать торги биткоинами в начале 2018 года, а 18 декабря Чикагская товарная биржа запустила торги фьючерсами биткоинов. В то же время центральные банки большинства стран выступают против легализации биткоинов из-за рискованности данного суррогата валюты. К ним относится и Центробанк России. Однако российские власти, тем не менее, рассматривают перспективы налогообложения криптовалют.

Отметим, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) также достаточно консервативно относится к использованию криптовалют. Как ранее заявлял председатель ЦБА Эльман Рустамов, Центробанк не рассматривает криптовалюты в качестве альтернативного платежного средства в Азербайджане: “Мы считаем, что криптовалюты продолжают оставаться опасным инструментом для инвестирования”.

Однако Рустамов более оптимистично настроен в отношении технологий блокчейн. По его словам, Центральный банк намерен помочь изучению данной технологии и ее будущему внедрению в финансового-банковском секторе Азербайджана, а в будущем и в сфере государственных услуг.

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