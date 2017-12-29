Туркменистан и Катар обсудили перспективы торгово-экономического партнерства

29 декабря 2017 13:23 (UTC+04:00)

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