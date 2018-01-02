Банки Азербайджана: сложности остались позади?

Если 2016-ый год был для банков настоящим испытанием на прочность, то 2017 стал для них годом реформ, адаптации к новым экономическим реалиям и подготовки к возобновлению роста.

Последние несколько лет вообще оказались весьма насыщенными на банковские события. Прошедший год не стал исключением - появился институт банковского омбудсмена, Совет финансовой грамотности, было учреждено ООО “Азербайджанское кредитное бюро”. Не обошлось и без отзыва лицензии ицензий, правда не в таком количестве, как в 2016 году.

В целом, после сложных 2015-2016 годов банковский сектор начал постепенно восстанавливаться, более отчетливо это стало видно уже к концу 2017 года. Во-первых, сектор восстановил свою прибыльность - на начало ноября 2017 года [данные за весь прошлый год еще недоступны] чистая прибыль банков составила 549,6 миллиона манатов против убытка в 1,7 миллиарда манатов по итогам 2016 года. Выросла совокупная капитализация банков - с 1,9 миллиарда до 3,1 миллиарда манатов. Также возобновился рост числа банковских сотрудников.

“Бакинский подход”

Одной из главных проблем банковского сектора является продолжающийся рост просроченных кредитов. Отдельные меры, предпринимаемые банками, давали лишь точечный результат. Было понятно, что необходим более комплексный подход. Таковым, как ожидается, и станет так называемый “Бакинский подход”. Создаваемый по аналогии со стамбульским и лондонским подходами, он призван объединить банки в борьбе с ростом кредитных просрочек. Общие принципы этих подходов заключаются в том, что банки реструктуризируют проблемные кредиты и облегчают условия займов для должников, которые находятся в особо трудном положении.

В Азербайджане рост проблемных займов, как у физических, так и юридических лиц, наблюдается с февраля 2015 года, когда произошла первая девальвация национальной валюты. На конец октября 2017 года просроченными были 15,55 процента всех выданных в стране кредитов. Это почти 1,9 миллиарда манатов (рост за год на 37,4 процента) из 12,15 миллиарда манатов [данные Центрального банка].

Разработка “Бакинского подхода” продолжается. Но тот факт, что правительство создает комплексные меры для борьбы с ростом проблемных кредитов, дает шанс на улучшение состояния банков и их клиентов в 2018-2019 годах.

Появление банковского омбудсмена

С сентября 2017 года в Азербайджане появился институт банковского омбудсмена. За этот период омбудсмен Икрам Каримов рассмотрел свыше 160 дел, некоторые из которых удалось урегулировать в пользу клиентов банков. Появление омбудсмена один из знаковых моментов 2017 года. Конечно, об эффективности работы этого института можно будет говорить только по итогам, хотя бы, первой половины 2018 года. Но уже сейчас виден определенный позитивный эффект.

Пока что омбудсмен рассматривает обращения по спорам на сумму не более двух тысяч долларов. В то же время, граждан, у которых имеются разногласия с банками на сумму до двух тысяч манатов, насчитывается свыше 100 тысяч человек.

Спасет ли “Бакинский подход” азербайджанские банки?

Как ранее сообщил секретарь омбудсмена Эльчин Гасанов, в будущем лимит на рассмотрение дел может быть повышен, однако пока неизвестно до какой суммы. В то же время, ожидается, что на базе института банковского омбудсмена в стране появится институт финансового омбудсмена, который поможет урегулировать не только споры банков и их клиентов, но и будет рассматривать более широкий спектр вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью.

Рост безналичных платежей

Весь прошлый год как министерство по налогам и Палата надзора над финансовыми рынками, так и сами банки осуществляли различные меры по стимулированию безналичных расчетов.

С 2017 года были ограничены операции предпринимателей с наличными средствами. Так, до 30 тысяч манатов в месяц ограничены операции предпринимателей, действующих в сферах торговли и общественного питания, которые в течение 12 месяцев имели ежемесячный оборот более чем 200 тысяч манатов. Для других налогоплательщиков ограничение составляет 15 тысяч манатов в месяц.

В то же время, с прошлого года на безналичную форму перешло кредитование, оплата административных штрафов, финансовых санкций, налогов, таможенных пошлин, страховых выплат, выдачи займа и оплата долгов по лизинговым операциям, выплаты пенсий и другие.

При этом предприниматели за обналичивание средств должны выплачивать налог с источника в упрощенном порядке в размере одного процента от суммы, которую они обналичивают.

Все эти меры привели к увеличению средств на банковских счетах, в первую очередь, предпринимателей, а банки получили дополнительные средства для выдачи кредитов.

Консолидация банков

Продолжающиеся долгие годы разговоры о необходимости объединения банков, в 2017 году, наконец-таки, дали результат.

Хотя число объединившихся банков могло быть и больше, учитывая активные переговоры, проводимые между ними в прошлом году, но на практике, дальше разговоров пока дело не дошло.

Тем не менее, в прошлом году все же произошло одно слияние - в первой половине года завершилось объединение AtaBank и Caspian Development Bank. В результате последний был ликвидирован, а его активы перешли к AtaBank. Это позволило AtaBank значительно повысить свои финансовые показатели.

Одним из участников сектора, который также мог бы объединиться с другим банком, был DemirBank. Эти планы так и не реализовались, потому что в декабре Палата надзора над финансовыми рынками отозвала лицензию банка. В итоге, после одной консолидации и отзыва одной лицензии, в банковском секторе осталось 30 участников, а не так давно их было 45...

Первая трансформация в истории банковского сектора Азербайджана

В марте 2017 года в Азербайджане появилась небанковская кредитная организация PARA. С виду ничем не примечательная новость на самом деле является важным событием минувшего года - это первое в истории банковского сектора Азербайджана превращение банка в НБКО. ParaBank лишился лицензии в 2016 году. Однако в отличие от других банков решил свою деятельность не прекращать. Вместо этого банк обратился к регулятору за получением лицензии НБКО. В Азербайджане это первый подобный случай, однако возможно не последний.

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Новый этап оздоровления Международного банка Азербайджана

Международный банк Азербайджана с 2015 года находится в процессе оздоровления. В прошлом году крупнейший банк страны завершил успешную реструктуризацию иностранных обязательств на сумму в три миллиарда долларов.

Для банка прошлый год стал подготовительным перед выставлением на приватизацию. Ожидается, что в этом году МБА, большая часть акций которого принадлежит правительству в лице министерства финансов, будет продан. Кто станет покупателем банка пока, конечно же, неизвестно, однако интерес к нему уже проявил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Ранее президент ЕБРР Сума Чакрабарти заявлял, что возглавляемая им финансовая организация готова принять участие в приватизации только в случае реформирования системы корпоративного управления. В Азербайджане ЕБРР не новый игрок на банковском рынке, он уже владеет акциями ряда местных банков. Ему также принадлежала часть акций закрывшегося в конце прошлого года DemirBank.

Ещё предстоит.... У банковского сектора Азербайджана все еще хватает проблем - банкам предстоит предпринять меры для возобновления роста кредитования, привлечения сбережений населения на депозит. Конечно же, большая работа ждет банки и регулятора в плане восстановления доверия населения к банкам. На протяжении последних лет сделано немало для улучшения ситуации в секторе: приняты новые законы, модернизированы и дополнены старые. Многое уже сделано, но еще большее предстоит выполнить. Однако инициативы и меры, реализованные за прошлый год, дают надежду на то, что в 2018 году в банковском секторе и в экономике в целом начнется этап восстановления и развития.

Азад Гасанли, заместитель главного редактора по вопросам экономики АМИ Trend

Твиттер: @AzadHasanli

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