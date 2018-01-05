Инфляция в Северном Казахстане превысила 7%

5 января 2018 17:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Уровень инфляции в Северо-Казахстанской области в 2017 году составил 7,1 процента.

Цены на продовольственные товары в отчетный период повысились на 5,8 процента, непродовольственные - на 8,1 процента, платные услуги - на 7,8 процента, передают СМИ Казахстана.

Так, кондитерские изделия за год подорожали более чем на 17 процентов. Цены на безалкогольные и алкогольные напитки, табачные изделия, молочные продукты, мясо, рыбу и морепродукты повысились в пределах 10 процентов. Вместе с тем, подорожали фрукты и овощи, колбасы, макаронные изделия, мука.

Цены на автомобили повысились на 6,8 процента. Дизельное топливо подорожало на 36,9 процента, бензин - на 17,9 процента, уголь - на 10,3 процента, сжиженный газ в баллонах - на 9,2 процента.

В области также подорожали услуги ЖКХ: горячая вода подорожала на 28,4 процента, отопление - на 21,6 процента, газ - на 14,1 процента, холодная вода, канализация - на 8,5 процента.

Напомним, размер прожиточного минимума в Северо-Казахстанской области в декабре 2017 года составил чуть более 21 тысячи тенге (63 доллара США).

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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