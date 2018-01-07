Задержанный авиарейс Нью-Йорк – Баку прибыл в Баку

БАКУ /Trend/ - Задержанный накануне в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK) в Нью-Йорке авиарейс Нью-Йорк-Баку авиарейс (J2-102) прибыл в Международный аэропорт Гейдар Алиев в 13:00 по местному времени, сообщили в воскресенье Trend в ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Сообщается, что авиарейс вылетел в Баку в 02.31 по бакинскому времени.

Напомним, что данная задержка была связана с неблагоприятными погодными условиями в Нью-Йорке, а также с задержкой в работе наземных служб Международного аэропорта имени Джона Кеннеди.

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