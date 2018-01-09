"Азербайджанские авиалинии" объявляют набор бортпроводников среди девушек

9 января 2018 15:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) объявляет прием документов среди девушек на должность бортпроводника, говорится в сообщении авиаперевозчика, распространенном во вторник.

Прием документов будет проводиться с 10.00 до 12.00 с 10 января по 10 февраля 2018 года.

Кандидаты будут выбраны путем конкурса.

В конкурсе могут принять участие только девушки приятной внешности возрастом от 18 до 30 лет, ростом не менее 165 и не более 180 сантиметров, свободно владеющие азербайджанским, русским, английским или же другим иностранным языком.

Для участия в конкурсе требуются оригинал и копия нижеуказанных документов:

- удостоверение личности;

- одна фотография (3х4);

- паспорт;

- диплом, медицинский сертификат и сертификат об иностранных языках (если есть).

Все документы должны быть представлены в Главное управление кадров по работе с персоналом ЗАО "Азербайджанские авиалинии" в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Контактные номера: 497-26-00 (вн. 24-04; 32-81; 20-74).

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