В Казахстане выросло количество сделок купли-продажи жилья

9 января 2018 18:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Казахстане количество сделок купли-продажи жилья в январе-декабре 2017 года составило 239 588 и по сравнению c 2016 годом увеличилось на 26 процентов. Об этом сообщается на сайте Комитетa по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

В декабре прошлого года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 18 902 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 7,9 процента.

Средняя стоимость одного квадратного метра нового жилья в декабре 2017 года составила 253 242 тенге и по сравнению с предыдущим месяцем не изменилась, с декабрем 2016 года - повысилась на 1,3 процента.

Средняя стоимость перепродажи одного квадратного метра благоустроенного жилья в декабре составила 185 664 тенге (не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,6 процента меньше декабря позапрошлого года), неблагоустроенного жилья - 114 496 тенге (0 и - 0,8 процента соответственно).

Средняя стоимость аренды одного квадратного метра благоустроенного жилья в Казахстане в прошлом месяце составила 1329 тенге (рост на 1,1 процента и рост на 3,8 процента соответственно).

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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