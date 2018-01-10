Официальный курс маната к мировым валютам на 10 января

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 января установлен на уровне 1,7001 и 2,0293 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют и драгметаллов 10.01.2018 1 доллар США 1 USD 1.7001 1 евро 1 EUR 2.0293 1 австралийский доллар 1 AUD 1.3308 1 аргентинский песо 1 ARS 0.0899 100 белорусских рублей 100 BYR 0.8449 1 бразильский реал 1 BRL 0.5232 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0.4629 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0.1377 100 южнокорейских вон 100 KRW 0.1589 1 чешская крона 1 CZK 0.0794 1 чилийский песо 1 CLP 0.2797 1 китайский юань 1 CNY 0.2607 1 датская крона 1 DKK 0.2725 1 грузинский лари 1 GEL 0.6577 1 гонконгский доллар 1 HKD 0.2173 1 индийская рупия 1 INR 0.0267 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2.3007 100 индонезийских рупий 100 IDR 0.0126 100 иранских риалов 100 IRR 0.0041 1 шведская крона 1 SEK 0.2066 1 швейцарский франк 1 CHF 1.7287 1 израильский шекель 1 ILS 0.4938 1 канадский доллар 1 CAD 1.3642 1 кувейтский динар 1 KWD 5.6368 1 казахский тенге 1 KZT 0.0052 1 киргизский сом 1 KGS 0.0247 100 ливанских фунтов 100 LBP 0.1124 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0.424 1 мексиканский песо 1 MXP 0.0884 1 молдавская лея 1 MDL 0.0994 1 египетский фунт 1 EGP 0.0962 1 норвежская крона 1 NOK 0.2097 100 узбекских сомов 100 UZS 0.0209 1 польский злотый 1 PLN 0.4842 1 российский рубль 1 RUB 0.0299 1 сингапурский доллар 1 SGD 1.273 1 саудовский риал 1 SAR 0.4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2.4169 1 турецкая лира 1 TRY 0.4512 1 тайваньский доллар 1 TWD 0.0574 1 таджикский сомони 1 TJS 0.1926 1 новый туркменский манат 1 TMM 0.4857 1 украинская гривна 1 UAH 0.0602 100 японских иен 100 JPY 1.514 1 новозеландский доллар 1 NZD 1.2192 Золото (1 унция) 1 XAU 2228.1851 Серебро (1 унция) 1 XAG 28.7907 Платина (1 унция) 1 XPT 1632.5465 Палладий (1 унция) 1 XPD 1864.3722

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