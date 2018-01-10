Узбекистан совершенствует деятельность Центробанка

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о коренном совершенствовании деятельности Центрального банка, сообщили Trend в пресс-службе главы государства.

В документе отмечено, что «несовершенство имеющихся механизмов воздействия ЦБ на качество управления и риск-менеджмент коммерческих банков, продолжающаяся практика административного вмешательства в банковскую деятельность, особенно создание коммерческими банками несвойственных их деятельности предприятий, а также обременение непрофильными функциями затрудняют проведение действенного банковского контроля».

В числе приоритетных направлений деятельности ЦБ определены меры по кардинальному совершенствованию денежно-кредитной политики и с постепенным применением принципов инфляционного таргетирования, развитию статистической, аналитической и исследовательской базы, формированию полноценной системы ведения учета и анализа платежного баланса.

ЦБ должен также усовершенствовать механизмы регулирования и надзора за банковской системой, в том числе систему управления и оценки рисков коммерческих банков, позволяющих выявлять проблемы в деятельности коммерческих банков на ранних стадиях, принимать действенные упреждающие меры.

Большое внимание регулятор должен уделить и созданию конкурентных условий для формирования полноценных партнерских отношений между коммерческими банками и субъектами предпринимательства, укрепления доверия населения к банковской системе как к надежному институциональному партнеру.

Дальнейшее развитие платежной системы, включая организацию эффективного взаимодействия информационных систем коммерческих банков при оказании дистанционных банковских услуг, позволяющих оперативно управлять счетами и проводить банковские операции в режиме реального времени, будет также в числе приоритетных задач деятельности ЦБ.

При этом регулятор должен обеспечить защиту прав и законных интересов потребителей банковских услуг, принять меры по повышению финансовой доступности и уровня финансовой грамотности населения и субъектов предпринимательства.

На ЦБ также возлагается проведение четкой информационно-коммуникационной политики, направленной на повышение уровня информированности и понимания денежно-кредитной политики общественностью и бизнес-средой, ведение на системной основе учета и анализа платежного баланса Узбекистана в соответствии с методологией Международного валютного фонда.

На сегодняшний день банковская система Узбекистана представлена 28 коммерческими банками, в том числе 3 государственными, 12 акционерно-коммерческими, 8 частными и 5 с участием иностранного капитала. Минимальный размер для вновь создаваемых коммерческих банков составляет 100 миллиардов сумов. За девять месяцев 2017 года совокупные активы узбекских банков увеличились в 1,9 раза до 161,2 триллиона сумов, собственный капитал – в 1,8 раза до 16,1 триллиона сумов.

Официальный курс на 10 января составляет 8139 UZS/USD

(Автор: Мамед Дашдамиров)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.