В Азербайджане продлен период добровольной реструктуризации банков

11 января 2018 19:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о применении поправок в закон “О банках”, предусматривающих продление периода добровольной реструктуризации обязательств.

Сегодня для банков период добровольной реструктуризации обязательств составляет 180 дней. Однако они могут с разрешения финансового регулятора [в данном случае это Палата надзора над финансовыми рынками] продлить этот период еще на 90 дней.

Поправки предусматривают расширение этого дополнительного периода с 90 до 180 дней.

При этом, согласно поправкам, число запросов на продление реструктуризации может быть неограниченным. Изменения затрагивают также и те процессы реструктуризации, которые начались до принятия поправок.

Согласно распоряжению, Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить главе государства предложения по приведению в соответствие с этими поправками законов и актов Президента Азербайджана; обеспечить приведение в соответствием с этими поправками нормативно-правовых актов Кабмина и проинформировать об этом главу государства.

Кабмин также проконтролирует приведение в соответствие с этими поправками нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и в течение пяти месяцев проинформирует об этом главу государства.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение в соответствие с этими поправками нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти.

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