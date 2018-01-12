Жители сел Северно-Казахстанской области зарабатывают на сельхозбизнесе

12 января 2018 23:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Северо-Казахстанская область продолжает оказывать поддержку сельским жителям для участия в местном сельскохозяйственном предпринимательстве, посредством вступления в сельскохозяйственные кооперативы.

Жители села Келлеровка в Северо-Казахстанской области в течение двух лет работают в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Келлеровский прогресс», занимаясь производством различной сельскохозяйственной продукции для области и рынков за ее пределами, говорится в сообщении пресс-службы Северо-Казахстанской области.

Около 50 семей, проживающих в деревне, взяли кредитов в размере 70 миллионов тенге , заложив свои дома, и в настоящее время они производят тонны говядины и молока каждый год, поставляя их на местные рынки.

Стоит также отметить, что правительство страны регулярно поддерживает аграриев, облегчая условия кредитования и налогообложения, однако сельхозпроизводители по-прежнему считают, что в закон о налогообложении необходимо внести поправки для более активного развития сельскохозяйственного сектора.

(Автор: Али Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Цены на экспортную казахстанскую пшеницу понизились
Бизнес 12 января 23:28
Филиал Нацбанка Казахстана объявляет тендер
Тендеры 12 января 19:25
Уровень безработицы в Казахстане остается стабильным
Бизнес 12 января 18:11
Увеличился внешнеторговый оборот Казахстана
Бизнес 12 января 17:46
Дочерние структуры «Народного банка Казахстана» и «Казкоммерцбанка» объединятся
Бизнес 12 января 15:26
Лавров посетит Нью-Йорк 18-19 января
Россия 12 января 14:20
В Казахстане сняли режим ЧС, введенный из-за непогоды
Казахстан 12 января 12:40
НПЗ Казахстана увеличат производство бензина и дизтоплива (Эксклюзив)
Энергетика 12 января 12:21
Ситуация на топливном рынке Казахстана стабилизировалась (Эксклюзив)
Энергетика 12 января 11:33
В Казахстане увеличился минимальный размер уставного капитала для обменных пунктов
Бизнес 12 января 10:35
Филиал Нацбанка Казахстана закупает услуги по страхованию
Тендеры 12 января 09:44
Нацбанк Казахстана усилит работу по «перезагрузке» финансового сектора
Бизнес 11 января 17:54
Президент Казахстана подписал закон о стратегическом партнерстве с Туркменистаном
Бизнес 11 января 17:31
Значение индикатора KazPrime понизилось
Бизнес 11 января 16:33
Уровень добычи нефти в Казахстане может повыситься в 2018 году - министр
Энергетика 11 января 14:53
ЭКСПО 2017 - оказало поддержку малому и среднему бизнесу в Казахстане
Бизнес 11 января 13:18
Россия поставит Казахстану вертолет Ми-171А2
Россия 11 января 13:08
Инвестиции стран ЕАЭС в экономику Казахстана увеличились
Бизнес 11 января 12:12