ТАШКЕНТ /Trend/ - Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева после встреч с Президентом Узбекистана и рядом высокопоставленных чиновников поделилась с представителями СМИ мнением о реформах, осуществляемых в стране и развитии двустороннего сотрудничества.

Во главе Узбекистана стоит исключительно серьезный человек, у которого сильная политическая воля для того, чтобы трансформировать страну, отметила Георгиева. У президента Шавката Мирзиёева есть не только видение ее развития, но и искреннее желание для реализации всего задуманного.

По словам Георгиевой, либерализация валютного курса в Узбекистане уже доказывает, что эта линия выбрана правильно. Представители бизнеса совершенно четко говорят, что это открывает огромные возможности для развития экономики и торговли.

Президент Узбекистана нацелен на осуществление таких реформ, которые помогут населению реализовать свои возможности, свой потенциал, которые позволят людям открываться с самых лучших сторон в разных сферах жизни. Подъем, ориентированный на перемены, очень важен. А минувший год стал периодом серьезных перемен в стране.

Всемирный банк готов существенно увеличить свое присутствие в Узбекистане, заявила главный исполнительный директор ВБ. Мы верим в серьезность реформ в стране и готовы их поддерживать. Быть конкурентоспособным в мире – дело непростое, но когда есть вера, мобилизация людей, политическая воля и оптимизм, это возможно. Я искренне желаю Узбекистану быть среди ведущих государств мира.

Узбекистан в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса-2018» (Doing Business 2018) вошел в десятку стран мира по улучшению делового климата. Страна пошла вверх. Это хороший индикатор духа перемен.

(Автор: Мамед Дашдемиров. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.