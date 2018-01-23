Иранский министр о приоритетах коридора "Север-Юг" (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Международный транспортный коридор "Север-Юг" является крайне значимым проектом, сказал Trend министр дорог и городского развития Ирана Аббас Ахунди.

"Я предполагаю, что через "Север-Юг" между Индией и Россией будет транспортироваться более девяти миллионов тонн грузов. И это только между двумя странами. В дополнение к этим двум направлениям есть еще одно, которое ведет на запад. Поэтому этот коридор имеет большое значение, и именно поэтому мы определили его как приоритетный", - сказал Ахунди.

По словам министра, вопрос функционирования коридора не ограничивается инфраструктурой.

"Вопрос создания коммерческой сети, окружающей коридор, также очень важен. Наш недавний визит в Индию был направлен на создание такой коммерческой сети", - добавил Ахунди.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Индией и Юго-Восточной Азией. Он будет также служить связующим звеном для соединения железных дорог Ирана, Азербайджана и России.

На первом этапе по коридору "Север-Юг" планируется транспортировать шесть миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - 15-20 миллионов тонн грузов.

Ранее иранская администрация дала разрешение министерству экономики и финансов страны получить кредит в размере 500 миллионов долларов от Азербайджана на строительство участка железной дороги Решт-Астара, который является частью коридора.

Заместитель министра дорог Ирана Асгар Кашан сообщил, что Иран и Азербайджан будут совместно финансировать строительство участка Решт-Астара.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MaksimTsurkov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.