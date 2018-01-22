Азербайджан в тройке лидеров Индекса инклюзивного развития среди развивающихся стран

22 января 2018 13:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан занял третье место среди развивающихся стран в ежегодном “Индексе инклюзивного развития 2018” Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Разработанный в качестве альтернативы ВВП, “Индекс инклюзивного развития” более точно отражает критерии, по которым люди оценивают экономический прогресс своих стран. В нынешнем отчете Азербайджан получил 4,69 балла из семи возможных.

Среди развивающихся стран в индексе лидируют Литва и Венгрия, а среди развитых стран - Норвегия, Исландия и Люксембург.

ТОП-10 развивающихся стран в “Индексе инклюзивного развития 2018”:

Название страны

Балл

1

Литва

4,86

2

Венгрия

4,74

3

Азербайджан

4,69

4

Латвия

4,67

5

Польша

4,61

6

Панама

4,54

7

Хорватия

4,48

8

Уругвай

4,46

9

Чили

4,44

10

Румыния

4,43

ТОП-10 развитых стран в “Индексе инклюзивного развития 2018”:

Название страны

Балл

1

Норвегия

6,08

2

Исландия

6,07

3

Люксембург

6,07

4

Швейцария

6,05

5

Дания

6,81

6

Швеция

5,76

7

Нидерланды

5,61

8

Ирландия

5,44

9

Австралия

5,36

10

Австрия

5,35

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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