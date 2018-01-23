Проект БТК изменил транспортную карту Грузии - премьер

БАКУ /Trend/ - Железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс (БТК) изменил транспортную карту Грузии, сказал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, отвечая на вопрос модератора в рамках панели под названием "Стратегический взгляд - Евразия" (Strategic Outlook: Eurasia) на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) во вторник.

По его словам, реализуемые международные проекты и географическое расположение Грузии является основой и в то же время добавляет ценность в экономическую деятельность в стране.

"Железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс изменил транспортную карту страны. Он связал Грузию с Китаем, Казахстаном, Азербайджаном, Турцией и Европой. Поезд из Китая напрямую может достигнуть Грузии за девять дней. Это большое достижение не только для нашей страны, но для всех государств, вовлеченных в проект", - сказал Квирикашвили.

В октябре прошлого года в Бакинском международном морском торговом порту состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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