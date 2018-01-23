Вице-премьер: Транскаспийский международный транспортный маршрут обеспечивает доступ Казахстана через Азербайджан в Европу

БАКУ /Trend/ - Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), берущий начало на побережье Восточного Китая и пролегающий через территорию Казахстана, Каспийское море, а также территорию Азербайджана и Грузии, предоставляет Казахстану доступ на европейские рынки.

Об этом сказал во вторник заместитель премьер-министра Казахстана Ерболат Досаев в ходе интерактивного заседания на тему "Стратегический взгляд - Евразия" (Strategic Outlook: Eurasia) в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

Он также подчеркнул важность подключения Казахстана к железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, которая была запущена в 2017 году, добавив, что она дает Казахстану прямой выход к Средиземному морю через Турцию.

“Будучи самой большой страной, не имеющей выхода к морю, Казахстан в полной мере оценивает выгоду, которую приносит этот маршрут. Ближайший морской порт находится на расстоянии 3 300 километров от нас, и мы всегда стараемся использовать все доступные возможности в этом направлении”, - сказал Досаев.

Говоря о региональной экономической ситуации, вице-премьер подчеркнул, что Казахстан граничит с двумя крупнейшими странами - Китаем и Россией и что он всегда сохраняет стабильность в отношениях с обеими странами.

“Более двух десятилетий назад наш президент Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу создания таможенного союза, и теперь мы достигли того, чего хотели. Между нами и нашими партнерами больше нет таможенных барьеров, и у нас, конечно же, имеется большой интерес к экономике России, которая намного больше нашей. В то же время мы ведем активное экономическое сотрудничество и с другими нашими партнерами”, - сказал вице-премьер.

Основными партнерами Казахстана, по словам Досаева, являются Европейский союз, Россия и Китай.

В октябре 2016 года Азербайджан, Казахстан и Грузия подписали договор об учреждении Международной ассоциации ТМТМ, офис которой размещен в Астане. Ее деятельность направлена на привлечение транзитных и внешнеторговых грузов, а также на развитие интегрированных логистических продуктов по маршруту ТМТМ.