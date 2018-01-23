Вице-премьер: Транскаспийский международный транспортный маршрут обеспечивает доступ Казахстана через Азербайджан в Европу

23 января 2018 18:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), берущий начало на побережье Восточного Китая и пролегающий через территорию Казахстана, Каспийское море, а также территорию Азербайджана и Грузии, предоставляет Казахстану доступ на европейские рынки.

Об этом сказал во вторник заместитель премьер-министра Казахстана Ерболат Досаев в ходе интерактивного заседания на тему "Стратегический взгляд - Евразия" (Strategic Outlook: Eurasia) в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

Он также подчеркнул важность подключения Казахстана к железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, которая была запущена в 2017 году, добавив, что она дает Казахстану прямой выход к Средиземному морю через Турцию.

“Будучи самой большой страной, не имеющей выхода к морю, Казахстан в полной мере оценивает выгоду, которую приносит этот маршрут. Ближайший морской порт находится на расстоянии 3 300 километров от нас, и мы всегда стараемся использовать все доступные возможности в этом направлении”, - сказал Досаев.

Говоря о региональной экономической ситуации, вице-премьер подчеркнул, что Казахстан граничит с двумя крупнейшими странами - Китаем и Россией и что он всегда сохраняет стабильность в отношениях с обеими странами.

“Более двух десятилетий назад наш президент Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу создания таможенного союза, и теперь мы достигли того, чего хотели. Между нами и нашими партнерами больше нет таможенных барьеров, и у нас, конечно же, имеется большой интерес к экономике России, которая намного больше нашей. В то же время мы ведем активное экономическое сотрудничество и с другими нашими партнерами”, - сказал вице-премьер.

Основными партнерами Казахстана, по словам Досаева, являются Европейский союз, Россия и Китай.

В октябре 2016 года Азербайджан, Казахстан и Грузия подписали договор об учреждении Международной ассоциации ТМТМ, офис которой размещен в Астане. Ее деятельность направлена на привлечение транзитных и внешнеторговых грузов, а также на развитие интегрированных логистических продуктов по маршруту ТМТМ.

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и далее через Турцию и Украину - в Европу.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
«Банк Развития Казахстана» финансирует строительство ветряной электростанции
Бизнес 16:55
Казахстан закупит новые пассажирские самолеты
Бизнес 16:34
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян призвал к реформам и инновациям для нового развития
Китай 15:15
Казахстан превысил план по добыче нефти в 2017 году
Энергетика 12:53
Венгрия хочет стать точкой выхода Азербайджана на европейские рынки – посол (Эксклюзив)
Бизнес 12:42
Премьер-министр Казахстана призвал руководителей госорганов и организаций не задерживать работников в морозы
Казахстан 11:31
Полицейские за взятку отпустили разбойников, которые ехали грабить магазин
Россия 01:01
Глава британского генштаба предрек нападение России
Европа 22 января 23:42
В Казахстане продлено урегулирование спора по одному из месторождений
Энергетика 22 января 20:16
Казахстанский банк ВТБ приступил к финансированию частных застройщиков
Бизнес 22 января 18:23
В Китайско-белорусском индустриальном парке появился 26-й резидент
Китай 22 января 16:59
Названы новые сроки пуска первой очереди НПЗ на юге Таджикистана
Таджикистан 22 января 16:53
В Ланьчжоу открылись курсы для руководителей белорусских стройкомпаний
Китай 22 января 16:30
Путин и Назарбаев обсудили ситуацию в Сирии, КНДР и на Украине
Россия 22 января 15:23
Лавров: США пытаются контролировать территорию на турецко-сирийской границе
Турция 22 января 15:05
Ford отзывает из России более 15 тысяч машин
Россия 22 января 14:48
Третий этап госпрограммы льготного автокредитования запустился в Казахстане
Бизнес 22 января 14:28
В университете "Цинхуа" вручены первые дипломы заслуженных профессоров гуманитарных наук
Китай 22 января 14:10