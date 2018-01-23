Спрос на облигации минфина Азербайджана превысил предложение

23 января 2018 19:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) во вторник состоялся аукцион по размещению краткосрочных государственных облигаций министерства финансов Азербайджана на 35 миллионов манатов со сроком обращения 364 дня, сообщает БФБ.

Заявки на облигации были поданы 18 инвесторами на общую сумму в 95,29 миллиона манатов. Из этой эмиссии было реализовано облигаций на сумму 35 миллионов манатов.

Заявки представлены в ценовом диапазоне 85,7 маната (при доходности в 16,778 процента) и 88,943 маната (12,5 процента).

Цена отсечения по конкурентным заявкам была определена в 87,7784 маната (при доходности в 13,9999 процента), средневзвешенная цена составила 87,952 маната (13,7738 процента).

Последний срок оплаты по облигациям – 22 января 2019 года.

Официальный курс на 23 января составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 250 млн манатов
Бизнес 19:12
Крупная азербайджанская компания выставит на продажу манатные облигации
Бизнес 13:12
Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации на 35 млн манатов
Бизнес 22 января 09:56
Азербайджан готовит новые инструменты для привлечения зарубежных инвесторов (Эксклюзив)
Бизнес 21 января 18:57
Азербайджан готовит новые инструменты для привлечения зарубежных инвесторов (Эксклюзив)
Бизнес 18 января 17:04
Бакинская биржа внедряет новую мобильную платформу (Эксклюзив)
Бизнес 17 января 19:46
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана превысил предложение
Бизнес 17 января 18:03
Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 250 млн манатов
Бизнес 16 января 18:03
Бакинская биржа планирует расширить операции РЕПО (Эксклюзив)
Бизнес 16 января 15:17
Рынок корпоративных ценных бумаг Азербайджана нуждается в развитии - глава фондовой биржи (Эксклюзив) (ФОТО)
Бизнес 15 января 08:12
Оборот биржевых сделок в Азербайджане вырос почти в 2,5 раза
Бизнес 12 января 19:03
Рынок корпоративных ценных бумаг Азербайджана нуждается в развитии - глава фондовой биржи (Эксклюзив)
Бизнес 11 января 18:23
Банки приобрели ноты Центробанка Азербайджана на 150 млн манатов
Бизнес 10 января 18:23
Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 150 млн манатов
Бизнес 9 января 17:33
Банки приобрели ноты Центробанка Азербайджана на 80 млн манатов
Бизнес 4 января 17:13
Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 250 млн манатов
Бизнес 29 декабря 2017 17:26
Банки приобрели ноты Центробанка Азербайджана на 350 млн манатов
Бизнес 27 декабря 2017 17:45
Листинг в Азербайджане должен стать привлекательнее - глава фондовой биржи
Бизнес 21 декабря 2017 11:11