Спрос на облигации минфина Азербайджана превысил предложение

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) во вторник состоялся аукцион по размещению краткосрочных государственных облигаций министерства финансов Азербайджана на 35 миллионов манатов со сроком обращения 364 дня, сообщает БФБ.

Заявки на облигации были поданы 18 инвесторами на общую сумму в 95,29 миллиона манатов. Из этой эмиссии было реализовано облигаций на сумму 35 миллионов манатов.

Заявки представлены в ценовом диапазоне 85,7 маната (при доходности в 16,778 процента) и 88,943 маната (12,5 процента).

Цена отсечения по конкурентным заявкам была определена в 87,7784 маната (при доходности в 13,9999 процента), средневзвешенная цена составила 87,952 маната (13,7738 процента).

Последний срок оплаты по облигациям – 22 января 2019 года.

Официальный курс на 23 января составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

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