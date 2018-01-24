АО GM Uzbekistan приступило к поставкам в страны Ближнего Востока

24 января 2018 17:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - АО GM Uzbekistan приступило к экспортным поставкам автомобилей Chevrolet Spark на рынки стран Ближнего Востока. Об этом сообщается на сайте компании.

Поставки на рынки стран Ближнего Востока налажены в рамках реализации стратегии по расширению географии экспорта и выходу на новые рынки.

Компания 23 января отгрузила первую партию автомобилей Chevrolet Spark в Ливан и Иорданию. До конца текущего года планируется отгрузить не менее 500 автомобилей в эти страны.

Также завершается проработка экспорта автомобилей Chevrolet Spark в Тунис.

На сегодня в структуре GM Uzbekistan находятся три автомобильных завода, в частности в Асаке (Андижанская область) мощностью 250 тысяч автомобилей, в Питнаке (Хорезмская область) – 40 тысяч и в Ташкенте – 10 тысяч.

Выпуск автомобилей АО «General Motors Uzbekistan» уменьшился в 2017 году на 7,4 процента и составил чуть более 82 тысяч, тогда как в 2016 году производство снизилось на 52,5 процента, в 2015 году – на 24,5 процента.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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