Центробанк Азербайджана проведет очередной депозитный аукцион

25 января 2018 09:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 29 января проведет очередной депозитный аукцион по привлечению 250 миллионов манатов, сообщает ЦБА в четверг.

Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.

Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 10,01-14,99 процента.

Срок размещения средств - 14 дней.

Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года.

В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на 25 января составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

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