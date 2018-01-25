Центробанк Азербайджана проведет очередной депозитный аукцион

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 29 января проведет очередной депозитный аукцион по привлечению 250 миллионов манатов, сообщает ЦБА в четверг.
Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.
Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 10,01-14,99 процента.
Срок размещения средств - 14 дней.
Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года.
В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два с государственным участием.
Официальный курс на 25 января составляет 1,7001 AZN/USD.
(Автор: Анвар Мамедов)
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