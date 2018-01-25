Азербайджанский Unibank обновил свой корпоративный сайт

БАКУ /Trend/ - Unibank запустил свой новый корпоративный сайт. Как говорится в сообщении банка, распространенном в четверг, обновленный сайт привлекает внимание не только своим современным и привлекательным дизайном, но также прост и удобен в использовании клиентов.

Сайт обеспечивает использование таких разделов, как “Карты”, “Кредиты”, “Депозиты”, “Денежные переводы”, “Цифровой банкинг” в удобной форме для клиентов. На сайте можно легко получить необходимую информацию о банке, организационной структуре, руководстве, миссии и финансовых показателях, а также о продуктах и ​​их условиях, кампаниях и новостях. Обновленный сайт соответствует мировым и корпоративным стандартам, предоставляя клиентам подробную информацию о продуктах и услугах банка. Одним из преимуществ нового сайта является оперативное нахождение необходимой информации. Калькуляторы, размещенные в разделах “Кредиты” и “Депозиты” позволяют клиенту получить информацию о процентных доходах, а также узнать сумму кредита, которая может быть выделена банком. Кроме этого, расширились возможности ежедневно обновляющихся курсов валют и конвертера.

Руководитель отдела “Digital Marketing” Unibank Эльмар Сафиев отметил, что обновленный сайт соответствует современным стандартам безопасности:“Сайт отличается своей функциональностью и скоростью работы. Дизайн сайта адаптирован под веб и мобильные версии всех телефонов, планшетов и компьютеров”.

Сайт, где существуют ритейл и бизнес разделы, обеспечивает легкий доступ к необходимой информации как физическим, так и корпоративным клиентам.

Раздел “Digital Banking” обновленного веб-сайта особо привлекает внимание. Мобильные приложения Unibank, информации об онлайн-сервисах и правила использования предоставляются пользователям сайта на понятном и удобном языке.

Еще одним из преимуществ нового сайта является и наличие уникальной мобильной версии. Теперь, каждый, воспользовавшийся удобной мобильной версией сайта unibank.az, сможет получить необходимую ему информацию.

В разделе “Онлайн консультация” клиенты могут получить оперативные ответы на любые их интересующие вопросы о банковских услугах и продуктах.

Пользователи сайта могут ознакомиться продуктами и услугами банка на трех языках: азербайджанском, русском и английском.

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