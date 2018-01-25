"Казинвестбанк" прекращает свою деятельность

БАКУ /Trend/ - 24 января вступило в силу решение специализированного межрайонного экономического суда города Алматы о принудительном прекращении деятельности АО «Казинвестбанк», сообщает пресс-служба Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД).

Все депозиты физических лиц в АО «Казинвестбанк» были переданы АО ДБ «Альфа-Банк» в ходе операции по одновременной передаче активов и обязательств.

При этом по факту вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) АО „Казинвестбанк“ у АО „Казахстанский фонд гарантирования депозитов“ (КФГД) возникают обязательства перед физическими лицами, на счета которых денежные средства были зачислены после даты передачи активов и обязательств АО ДБ „Альфа-Банк“. Общая сумма данных обязательств составляет порядка двух миллионов тенге; число вкладчиков, имеющих право на возмещение, — порядка 70.

Выплата будет производиться из средств специального резерва КФГД. Общий объем средств, предназначенных для выплаты гарантийного возмещения, составляет 568,6 миллиарда тенге.

КФГД привлечет к выплате возмещения банк-агент, который будет определен по результатам конкурса в течение 15 календарных дней.

О начале выплаты физическим лицам будет объявлено не позднее 13 февраля.

26 декабря 2016 года АО «Казинвестбанк» было лишено лицензии на проведение банковских и иных операций. В соответствии с договором между временной администрацией АО «Казинвестбанк» и АО ДБ «Альфа-Банк» от 19 мая 2017 года портфель обязательств, в том числе депозиты физических и юридических лиц, активы АО «ЕНПФ», был передан АО ДБ «Альфа-Банк».

АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» — это дочерняя организация Национального банка Казахстана, созданная в 1999 году для защиты прав и законных интересов вкладчиков банков второго уровня.

Официальный курс на 25 января - 321KTZ/USD

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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